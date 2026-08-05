Elize: Mbappé assume Ester Expósito com obra brasileira líder na Netflix em 15 países

O filme que retrata o relacionamento entre Elize e Marcos Matsunaga tem alcançado feitos históricos a nível internacional. Além de liderar a lista das top10 produções de língua estrangeira mais assistidos na Netflix na última semana, a obra ainda serviu de ”tela de fundo” para Kylian Mbappé assumir, enfim, seu romance com Ester Expósito.

A produção nacional dirigida por Felipe Vellas voltou aos holofotes nas últimas 24 horas, no Brasil, após a publicação de Mbappé com um resumo dos últimos dias de férias. Em meio ao carrossel compartilhado no feed do Instagram, a primeira foto com Ester, de 26 anos, após meses e meses de rumores sobre o namoro.

“Nunca na minha vida imaginei que veria um astro do futebol francês assistindo a um filme sobre uma assassina brasileira”, escreveu um internauta. Outro brincou: “O mundo está lentamente se tornando o Brasil”.

Um post compartilhado por Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Elize: Sombras de uma Mulher

A escolha pode até ter causado surpresa entre brasileiros, mas a obra tem recebido muita atenção fora do país. Para se ter uma ideia, segundo informações do próprio streaming, o filme já acumulou cerca de 17,4 milhões de visualizações desde o lançamento e liderou o ranking geral em 15 países na última semana. A produção também figura no top10 de 90 países, como Estados Unidos e Canadá.

Embora também retrate um pouco do relacionamento entre Elize e Marco, o filme é bem distinto ao documentário produzido pela Netflix anos atrás. O diretor Felipe Vellas definiu o projeto, desde sua divulgação, como uma leitura ficcional do caso, muito mais voltada ao suspense psicológico sobre a deterioração do casamento. Daí, culmina no crime.

A obra trabalha os pontos centrais de um dos crimes de maior repercussão do país de forme fiel à realidade. Ou seja, o relacionamento, as traições, o disparo, o esquartejamento e o transporte do corpo condizem com o que se tem de informações. No entanto, há conversas entre o casal, brigas e outras questões emocionais que fazem parte de um roteiro idealizado.

“Elize” chegou à Netflix no dia 22 de julho, com roteiro assinado por Raphael Montes e Mariana Torres. Lorena Comparato e Henrique Kimura interpretam o casal central da obra.

Mbappé e Ester Expósito

Kylian assumiu, enfim, seu romance com Ester Expósito após meses de rumores e flagras na mídia. As primeiras aparições entre os pombinhos ocorreram no fim de fevereiro, em repercussão pela mídia espanhola. Depois, os dois começaram surgir juntos com mais frequência em locais públicos, mas sempre evitando casos midiáticos.

Expósito marcou presença na Copa do Mundo 2026 e, inclusive, Mbappé mandou beijo em direção ao camarote em seu primeiro gol no torneio. Ele terminou a competição como artilheiro da história dos Mundiais, com 22 tentos em 22 partidas. Nascida em Madri, Expósito trabalha como atriz e participou recentemente da aclamada série juvenil Elite, também da Netflix.

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