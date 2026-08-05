A polêmica envolvendo Neymar e o Remo ganhou um novo capítulo. A vereadora de Belém Marinor Brito (PSOL) anunciou que pretende apresentar um projeto para declarar o atacante do Santos “persona non grata” na capital paraense. A parlamentar criticou a postura do camisa 10 durante o confronto entre as equipes pela Copa do Brasil.

Neymar gera polêmica ao olhar nome de jogador do Remo

A repercussão começou no primeiro duelo das oitavas de final, disputado na Vila Belmiro. Na ocasião, durante uma discussão com o volante Edson Fernando, do Remo, Neymar se aproximou do adversário e olhou para o nome estampado na camisa do jogador.

Em seguida, parte dos torcedores e internautas interpretou o gesto como uma provocação, sugerindo que o atacante ironizava o fato de não conhecer o atleta do clube paraense. Com isso, as imagens rapidamente repercutiram nas redes sociais e dividiram opiniões.

Torcedora declarada do Remo, Marinor Brito usou as redes sociais para condenar a atitude de Neymar.

“Isso não é rivalidade esportiva, isso é prepotência de quem acha que seus bilhões na conta lhe dão o direito de humilhar os outros. Aqui, arrogância de bilionário não é bem-vinda”, escreveu a vereadora.

Além disso, a parlamentar afirmou que pretende protocolar uma proposta na Câmara Municipal de Belém para conceder ao jogador o título de “Persona Non Grata”.

“Nossa terra não é palco para prepotência de milionário. O que ele fez com o jogador do Remo não foi rivalidade, foi arrogância pura. Não sabe nem o nome de quem está jogando do outro lado e ainda debocha. Time do Norte, time do povo paraense, não é motivo de deboche para ninguém”, declarou.

Por outro lado, a discussão ganhou ainda mais repercussão porque, segundo torcedores, essa não seria a primeira vez que Neymar protagoniza um episódio semelhante. Anteriormente, em abril deste ano, durante uma partida do Campeonato Brasileiro, o atacante também teria feito um gesto semelhante em direção ao meia uruguaio Diego Hernández, que, na época, defendia o Remo.

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