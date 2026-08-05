Diniz e Marcelo Paz foram decisivos para renovação de Memphis Depay

A caneta ainda não assinou o papel, mas a permanência de Memphis Depay no Corinthians está no estágio mais avançado dos últimos tempos. Após chegar ao Brasil na madrugada de segunda para terça, o holandês aparou as últimas arestas com o clube paulista e as partes devem firmar o novo compromisso ainda nesta quarta-feira.

Apesar de dentro de campo ser unanimidade, Memphis sofreu com a resistência de aliados políticos do presidente Osmar Stabile durante o processo de negociação. Por isso, de acordo com informações publicadas pelo “UOL”, dois nomes foram decisivos para mudar o rumo das tratativas internamente: o executivo de futebol Marcelo Paz e o técnico Fernando Diniz.

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Segundo a publicação, Marcelo Paz foi quem conduziu a maior parte das negociações entre Corinthians e o staff de Memphis, e construiu uma relação de proximidade e confiança com os representantes do jogador. Desse modo, o jogador teria percebido um novo estilo de gestão por parte do Corinthians, e entendeu a situação financeira atual do clube, aceitando uma redução dos seus vencimentos para se adequar à folha salarial.

Já do lado de Fernando Diniz, o técnico deu o sinal positivo desde o início pela permanência do jogador. O treinador, junto de Marcelo Paz, sempre considerou Memphis Depay como uma referência técnica dentro do elenco. Além disso, segundo o ‘UOL’, Diniz também se aproximou bastante de Memphis durante o processo de recuperação de lesão do holandês, e fez coro para a renovação do jogador junto aos dirigentes corinthianos.

O processo de convencimento de Paz e Diniz pela renovação de Memphis se deu pela forte corrente contrária ao holandês dentro do clube. Aliados políticos de Osmar Stabile, presidente do Corinthians, entendiam que o melhor para o clube era a saída de Memphis, muito por conta da questão financeira e de seus altos vencimentos, além das questões físicas pelas lesões recentes.

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