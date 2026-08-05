Rivalidade entre Flamengo e Palmeiras ganhará espaço em novela da Globo

A próxima novela das sete da Globo mudará um pouco do roteiro de início e, ao invés das tramas mais tradicionais, a obra levará para fixação uma rivalidade que ganhou força no futebol brasileiro nos últimos anos. Em “Por Você”, a disputa entre Flamengo e Palmeiras será incorporada ao enredo da produção para alimentar conflitos entre dois personagens que transformaram a paixão pelos respectivos clubes em mais um motivo para competir.

Essa disputa ganhará vida com Próspero, interpretado por José de Abreu, e Clemente, personagem de Antonio Pitanga, donos de bares instalados um de frente ao outro na zona sul do Rio. Em meio à disputa pelo melhor pastel da capital fluminense, a dupla também manterá provocações motivadas pelo futebol.

Para dar ainda mais vida à rivalidade, os autores Dino Cantelli e Juliana Peres incluíram situações do dia a dia da Série A do Brasileirão na trama. Polêmicas recentes entre os clubes também aparecerão ao longo da história.

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Troca de papéis na novela

A configuração da rivalidade, porém, não nasceu dessa forma e nem com foco no lado paulista. Isso porque durante a preparação da novela, Antonio Pitanga sugeriu ao diretor André Câmara que o embate reunisse torcedores de Flamengo e Vasco.

“Ele me ligou muito empolgado e disse que isso poderia ser um elemento”, confirmou Câmara em conversa com a coluna F5.

No entanto, a sugestão passou por uma revisão interna e sofreu modificações por estratégia da emissora. A mudança trouxe, então, o Palmeiras ao roteiro da trama para integrar a história, e os papéis inverteram as preferências dos atores. Rubro-negro declarado, José de Abreu viverá o palmeirense, enquanto Pitanga, torcedor do Vasco, defenderá o arquirrival, Flamengo.

“Ele tentou trocar, mas já era tarde. Ele estava muito empolgado para representar um vascaíno, mas não deu”, disse, aos risos, Câmara.

Flamengo x Palmeiras no futebol nacional

A decisão se faz óbvia ao analisar praticamente a última década do futebol brasileiro. Cariocas e paulistas concentraram as principais disputas do calendário e, inclusive, decidiram a Libertadores de 2025 — com o Flamengo sagrando-se o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Além disso, o Rubro-Negro ainda ergueu o título do Brasileirão, que disputou até o fim com o Alviverde.

De 2018 até meados de 2026, período em que a rivalidade se intensificou, a dupla acumulou um domínio financeiro e esportivo quase como uma “espanholização” do futebol nacional. O Palmeiras conquistou oito títulos nacionais e continentais nesse período, enquanto o Rubro-Negro chegou a 12 troféus, ambos sem considerar os estaduais.

O Rubro-Negro soma três Libertadores nesse ínterim, contra dois do Alviverde. Cada clube venceu três edições do Campeonato Brasileiro, enquanto os cariocas ergueram duas vezes a Copa do Brasil, e os paulistas uma. Ambos conquistaram uma Recopa Sul-Americana, e detêm quatro títulos da Supercopa do Brasil: três do Fla e um do Verdão.

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