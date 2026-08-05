Arsenal trata contratação de Vini Jr como questão de tempo, diz jornal espanhol

O Arsenal está cada vez mais confiante de que conseguirá contratar Vini Jr nesta janela de transferências. Segundo o jornal espanhol AS, o clima nos bastidores do atual campeão inglês é de que a chegada do atacante brasileiro é apenas uma questão de tempo, diante do avanço das conversas e do impasse entre o jogador e o Real Madrid pela renovação contratual.

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De acordo com a publicação, o otimismo já faz parte do ambiente interno do clube londrino. Os jogadores acreditam que Vini Jr reforçará o elenco de Mikel Arteta para a temporada 2026/27, impulsionados pelas informações de que as negociações entre Arsenal e os representantes do atleta evoluíram significativamente nos últimos dias.

Empresário vai ao CT do Real Madrid

O principal fator que alimenta a expectativa inglesa é a situação contratual do brasileiro. Vini entrou no último ano de vínculo com o Real Madrid e, até o momento, ainda não chegou a um acordo para renovar. Embora o clube espanhol tenha retomado as conversas e apresentado uma nova proposta salarial, as partes continuam distantes de um entendimento definitivo.

Nesta quarta-feira (5), o jogador foi flagrado chegando ao CT do Real Madrid, em Valdebebas, no banco do carona de um luxuoso carro, que estava sendo conduzido pelo seu empresário. A presença dele, inclusive, levantou ainda mais dúvidas sobre sua continuidade em Madri.

Nos bastidores, o Arsenal estaria disposto a quebrar a política salarial para viabilizar a contratação. A diretoria considera Vini Jr o reforço ideal para elevar ainda mais o nível do elenco e estaria preparada para oferecer um dos maiores contratos da história do clube, além de um robusto bônus pela assinatura.

Apesar do entusiasmo em Londres, o negócio ainda está longe de ser concluído. A imprensa britânica afirmam que o Real Madrid não desistirá facilmente de manter o camisa 7 e pretende intensificar as negociações pela renovação.

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