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Arsenal trata contratação de Vini Jr como questão de tempo, diz jornal espanhol

Arsenal trata contratação de Vini Jr como questão de tempo, diz jornal espanhol
Arsenal trata contratação de Vini Jr como questão de tempo, diz jornal espanhol -

O Arsenal está cada vez mais confiante de que conseguirá contratar Vini Jr nesta janela de transferências. Segundo o jornal espanhol AS, o clima nos bastidores do atual campeão inglês é de que a chegada do atacante brasileiro é apenas uma questão de tempo, diante do avanço das conversas e do impasse entre o jogador e o Real Madrid pela renovação contratual.

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De acordo com a publicação, o otimismo já faz parte do ambiente interno do clube londrino. Os jogadores acreditam que Vini Jr reforçará o elenco de Mikel Arteta para a temporada 2026/27, impulsionados pelas informações de que as negociações entre Arsenal e os representantes do atleta evoluíram significativamente nos últimos dias.

Empresário vai ao CT do Real Madrid

O principal fator que alimenta a expectativa inglesa é a situação contratual do brasileiro. Vini entrou no último ano de vínculo com o Real Madrid e, até o momento, ainda não chegou a um acordo para renovar. Embora o clube espanhol tenha retomado as conversas e apresentado uma nova proposta salarial, as partes continuam distantes de um entendimento definitivo.

Nesta quarta-feira (5), o jogador foi flagrado chegando ao CT do Real Madrid, em Valdebebas, no banco do carona de um luxuoso carro, que estava sendo conduzido pelo seu empresário. A presença dele, inclusive, levantou ainda mais dúvidas sobre sua continuidade em Madri.

Nos bastidores, o Arsenal estaria disposto a quebrar a política salarial para viabilizar a contratação. A diretoria considera Vini Jr o reforço ideal para elevar ainda mais o nível do elenco e estaria preparada para oferecer um dos maiores contratos da história do clube, além de um robusto bônus pela assinatura.

Apesar do entusiasmo em Londres, o negócio ainda está longe de ser concluído. A imprensa britânica afirmam que o Real Madrid não desistirá facilmente de manter o camisa 7 e pretende intensificar as negociações pela renovação.

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