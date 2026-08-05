Flamengo vê negociação por Almada se arrastar e pode ficar sem reforços na Libertadores

O Flamengo corre risco de ficar sem reforços para as oitavas de final da Libertadores. O Rubro-Negro aguarda a decisão do argentino Thiago Almada para avançar em outras frentes e, com isso, não deve contratar jogadores antes da data de limite de novas inscrições na competição continental. Dessa forma, o técnico Leonardo Jardim deve contar com os mesmos nomes da fase de grupos.

A data limite para fazer mudanças na lista de inscritos da Libertadores encerra no próximo sábado (8). O regulamento da Conmebol prevê que as alterações devem ser feitas até 72 horas antes da partida. A demora pela definição de Almada impacta diretamente em outras negociações. Afinal, o Flamengo tem outros nomes em mente, mas não consegue avançar antes de fechar com o meia.

O diretor de futebol José Boto desembarcou em Buenos Aires, na Argentina, na segunda-feira (3), para se reunir com o empresário de Thiago Almada. Dessa forma, o dirigente português fez questão de deixar claro que o Flamengo não vai entrar em “leilão” pelo jogador. O Rubro-Negro tem a concorrência do River Plate, mas mantém o otimismo pelo acerto.

O Flamengo caminhava para um acerto com Thiago Almada, quando o River Plate entrou na jogada. O clube argentino ofereceu 20 milhões de euros (R$ 117,5 milhões), no entanto, teve dificuldades de apresentar as garantias financeiras exigidas. O Rubro-Negro, por sua vez, tem um poderio financeiro maior e atraiu o estafe do jogador. O meia, contudo, desejava voltar ao futebol argentino.

Libertadores é o principal objetivo do Flamengo em 2026

Único brasileiro tetracampeão da Libertadores, o Flamengo sonha com o quinto título da sua história. Dessa forma, a diretoria não mede esforços para reforçar o time. O Rubro-Negro enfrentará o Cruzeiro, no dia 12, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, e depois no dia 19, no mesmo horário, no Maracanã, pelas oitavas de final da competição.

A diretoria corre contra o tempo para definir os reforços ainda nesta semana, mas dificilmente eles devem ficar à disposição para as oitavas de final. Caso avance às quartas, o Flamengo poderá fazer mais cinco alterações na lista de inscritos. Dos 50 nomes, dois já deixaram o clube: os jovens Ryan Roberto e Da Mata. Já Kaio Nóbrega e Alan Santos também negociam a saída.

A contratação de um meia era o principal pedido do técnico Leonardo Jardim para a sequência da temporada. Afinal, o treinador português vê a necessidade de ter uma opção para substituir Arrascaeta, que vem sofrendo com problemas físicos em 2026. Além disso, o comandante também pediu m centroavante e um ponta — esta última considerada uma posição carente no elenco.

O Flamengo colocou toda a sua energia na contratação de Thiago Almada e aguarda a definição. O jogador prioriza o acerto com o River Plate para retornar ao futebol argentino e ficar mais próximo da família. Em paralelo a isso, o Flamengo monitora outros nomes. O atacante Luiz Henrique é um antigo alvo do clube e deve voltar a mira. O Zenit, da Rússia, no entanto, não deve facilitar a saída.

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