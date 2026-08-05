Com golaço, Juventus vence o Chelsea em amistoso em Hong Kong

Em amistoso de pré-temporada realizado no Estádio Kai-Tak, em Hong Kong, a Juventus venceu o Chelsea por 1 a 0, com um golaço de Edon Zhegrova, em um lindo chute colocado de fora da área. O jogo era válido pelo torneio amistoso ‘Hong Kong Football Festival’, que também conta com Manchester City e Inter de Milão.
O duelo foi o quarto compromisso da Juventus nesta pré-temporada. O clube italiano venceu o Standard Liège, da Bélgica, e o Nice, da França, e empatou com o Basel, da Suíça. Já o Chelsea, fez seu terceiro amistoso de preparação. Os ingleses venceram o Western Sydney Wanderers, da Austrália, e perderam para o Tottenham.
Com a bola rolando, Chelsea e Juventus fizeram um primeiro tempo de poucas chances de gol em Hong Kong. Na melhor oportunidade, a Velha Senhora quase abriu o placar com Jerémy Boga, que saiu cara a cara com Robert Sánchez e o goleiro do Chelsea levou a melhor com uma bela defesa.
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Já na etapa final, o Chelsea voltou melhor do intervalo e obrigou o goleiro Mattia Perín a fazer duas boas defesas em duas finalizações perigosas de Marco Palestra. No entanto, quem abriu o placar foi a Juventus. No minuto 23, Edon Zhegrova recebeu de Yildiz e acertou um lindo chute no ângulo do goleiro para colocar os italianos em vantagem.
Atrás no placar, o Chelsea apostou na dupla Estêvão e Mudryk para tentar empatar a partida, mas sem sucesso. O triunfo no amistoso ficou com a Velha Senhora, graças ao grande gol de Zhegrova.
A Juventus volta a entrar em campo para novo amistoso no sábado, dia 8 de agosto, para enfrentar a Inter de Milão, novamente pelo Hong Kong Football Festival. O Chelsea, por sua vez, joga no mesmo dia diante do Milan.
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