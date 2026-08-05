Milan e Inter de Milão empatam no primeiro dérbi da temporada

Milan e Inter de Milão empataram no primeiro Derby della Madonnina da temporada. Em amistoso de pré-temporada, o clássico italiano terminou empatado por 1 a 1, nesta quarta-feira (5), em Perth, na Austrália. A Nerazzurri saiu na frente do placar com Federico Dimarco, mas o Rossoneri buscou o empate com Christopher Nkunku.

Foi o primeiro Derby della Madonnina do técnico Rubén Amorim, que vai comandar o Milan na temporada 2026/27. Dessa forma, o jogo começou equilibrado, como se espera de um clássico desse nível. Assim, o primeiro tempo terminou empatado sem gols e com poucas emoções. Os times se estudaram muito e, com isso, o duelo ficou morno.

A história mudou no segundo tempo. A Inter de Milão voltou melhor, dominou as ações nos primeiros minutos e abriu o placar logo aos oito minutos. Federico Dimarco recebeu passe em profundidade de Nicolò Barella, ficou cara a cara com o goleiro Lorenzo Torriani e fez 1 a 0. Porém, o Milan buscou o empate na reta final. Christopher Nkunku, de pênalti, deixou tudo igual, aos 38.

Foi o segundo empate do Milan na pré-temporada — também empatou com o Celtic, da Escócia, por 2 a 2. O Rossoneri ainda enfrenta o Chelsea e o Manchester United, nos dias 8 e 15, respectivamente, antes de estrear contra o Torino, dia 23, pelo Campeonato Italiano. Já a Inter de Milão ainda enfrenta a Juventus, dia 8, antes da estreia contra o Monza, dia 22, pelo Campeonato Italiano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.