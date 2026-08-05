Georgina Rodríguez rebate críticas: “Quem decide o corpo ‘certo’?”

Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo, usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu sobre o próprio corpo. Nos últimos dias, internautas passaram a comentar sua aparência e chegaram a chamá-la de “gorda”. Diante da repercussão, a influenciadora publicou fotos de biquíni durante um passeio de barco com o atacante português e aproveitou para refletir sobre a pressão estética e os valores que deseja transmitir aos filhos.

“Meu corpo vai mudar, assim como muda o de todas as mulheres. E espero que continue mudando por muitos anos, porque isso significará que continuo vivendo”, escreveu.

Em seguida, Georgina questionou os padrões de beleza impostos às mulheres.

“Às vezes, todos nós precisamos que alguém nos lembre do que realmente importa. O curioso é que isso acontece todo verão. A cada ano, meu corpo volta a ser notícia. E então eu me pergunto: onde está o padrão? Quem decide qual é o corpo ‘certo’?”, afirmou.

Além disso, a influenciadora destacou que ama suas curvas e valoriza a liberdade de viver no corpo que escolheu. Segundo ela, sua maior conquista foi nunca precisar se encaixar em um padrão de beleza para alcançar o sucesso.

Cristiano Ronaldo sai em defesa de Georgina após críticas

Após a repercussão das imagens, Georgina revelou que conversou com Cristiano Ronaldo sobre os comentários. Segundo a empresária, ela confessou ao jogador que estava preocupada com as críticas por trabalhar com a própria imagem.

“Estava conversando sobre com o Cris e disse a ele: ‘Estou preocupada porque agora estão me chamando de gorda, já que vivo da minha imagem’. E ele me respondeu: ‘Você não vive da sua imagem. Você vive do que você é. Uma mulher perfeita. Bonita, com um corpo incrível, mãe, boa pessoa, bem-sucedida e que vive a vida com amor. O que mais você quer? É normal que tenham inveja de você'”, contou.

Cristiano Ronaldo também fez questão de demonstrar apoio publicamente. O atacante comentou uma publicação sobre o corpo da noiva e escreveu: “Adoro a melhor do mundo”, reforçando a defesa de Georgina diante das críticas nas redes sociais.

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