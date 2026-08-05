Copa do Brasil: Maracanã terá megaoperação especial para Fluminense x Vasco

Uma megaoperação de trânsito vai cercar o Maracanã nesta quarta-feira (5) para o Clássico Vovô, entre Fluminense e Vasco, pela partida decisiva da Copa do Brasil. Com expectativa de público superior a 50 mil pessoas, a CET-Rio antecipou restrições no entorno do estádio, preparou bloqueios em vias de acesso e orienta os torcedores a chegarem com antecedência, além de solicitar que tricolores e cruz-maltinos priorizem o transporte público.

Devido à grandiosidade do evento, as mudanças nesta quarta-feira (5) tiveram início às 10h, distinto ao que ocorre habitualmente. Ruas próximas ao Maracanã já estão fechadas e com proibições para acesso, como estacionamento. Essas restrições seguirão até às 2h de quinta-feira (6) e, no mesmo período, trechos da ciclovia também permanecerão interditados.

Agentes de trânsito estarão distribuídos nos principais acessos ao estádio, com apoio de painéis eletrônicos e monitoramento do COR-Rio. Segundo a CET-Rio, essaa estrutura visa garantir segurança, preservar fluidez do trânsito e orientar motoristas e pedestres durante toda a operação.

Bloqueios de acesso ao Maracanã

Já os bloqueios mais amplos entram em vigor às 19h, estes como habitual, e permanecem até as 2h. As intervenções atingem os principais caminhos para o Maracanã, incluindo a Avenida Rei Pelé, no sentido Centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Aldeia Maracanã/Museu do Índio.

A Avenida Maracanã, nos dois sentidos, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Mata Machado, também ficará fechada. Já a Avenida Professor Manoel de Abreu, sentido Praça da Bandeira, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Rei Pelé passará por bloqueio minutos antes.

Outros bloqueios: Rua Professor Eurico Rabelo, Visconde de Itamarati, Mata Machado, da alça de acesso da Avenida Rei Pelé para a Avenida Maracanã, Viaduto Oduvaldo Cozzi, em todos os acessos à Avenida Maracanã, Rua Dona Zulmira, entre a Avenida Professor Manoel de Abreu e a Rua São Francisco Xavier.

O esquema também altera a circulação de veículos no entorno do estádio. Entre 19h e 2h, a Rua Professor Eurico Rabelo terá inversão de sentido. Já as ruas Visconde de Itamarati e Isidro de Figueiredo passarão a operar em mão dupla para facilitar a saída dos torcedores após o encerramento da partida.

Decisão entre Fluminense x Vasco

Os rivais ainda não balançaram as redes pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Com o empate no clássico de ida, Tricolor e Cruz-Maltino duelam por uma vitória simples para avançar de fase. A decisão só acontecerá nos pênaltis caso prevaleça a igualdade no placar por todo tempo regulamentar.

Quem avançar, descobrirá o próximo adversário em sorteio na sede da CBF, na próxima terça-feira (11). O evento está marcado para as 11h (de Brasília), no Rio de Janeiro. Atlético-MG e Santos já estão classificados. Cruzeiro x Chapecoense e Grêmio x Mirassol disputam outras duas vagas às 19h30. Já Fortaleza x Palmeiras acontecerá no mesmo horário do Clássico Vovô, às 21h30.

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