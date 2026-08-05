Post de empresário de Vini Jr aumenta expectativa por ida do atacante ao Arsenal

O futuro de Vini Jr ganha mais um capítulo misterioso. Michael Yormark, CEO da Roc Nation Sports — agência que representa o atacante brasileiro —, publicou nesta quarta-feira (5) uma foto nas redes sociais com a legenda “O céu azul de Madrid. Hoje é um dia lindo”. A postagem aumentou, assim, a expectativa sobre uma possível definição das negociações entre o jogador e o Real Madrid e uma possível transferência para o Arsenal.

A presença do executivo acontece, inclusive, em uma semana considerada decisiva para o clube espanhol. Além das tratativas envolvendo a contratação do marfinense Diomande, o Real tenta solucionar a situação contratual de Vini Jr, que entra no último ano de vínculo e ainda não chegou a um acordo para renovar.

Impasse nas negociações

Embora nenhuma reunião oficial tenha sido confirmada, a chegada de Yormark à capital espanhola alimenta as especulações. O dirigente esteve recentemente em Londres e agora concentra sua agenda em Madri. Nesta quarta, Vini Jr chegou ao CT do Real Madrid acompanhado do empresário e, assim, deixou a imprensa espanhola em polvorosa.

Nos bastidores, o impasse continua sendo financeiro. O estafe de Vini Jr busca um contrato com salário superior ao oferecido pelo clube merengue, enquanto a diretoria mantém a posição de não igualar a remuneração do brasileiro à de Mbappé. A diferença entre as partes mantém o acordo em aberto.

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