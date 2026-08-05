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Post de empresário de Vini Jr aumenta expectativa por ida do atacante ao Arsenal

Post de empresário de Vini Jr aumenta expectativa por ida do atacante ao Arsenal
Post de empresário de Vini Jr aumenta expectativa por ida do atacante ao Arsenal -

O futuro de Vini Jr ganha mais um capítulo misterioso. Michael Yormark, CEO da Roc Nation Sports — agência que representa o atacante brasileiro —, publicou nesta quarta-feira (5) uma foto nas redes sociais com a legenda “O céu azul de Madrid. Hoje é um dia lindo”. A postagem aumentou, assim, a expectativa sobre uma possível definição das negociações entre o jogador e o Real Madrid e uma possível transferência para o Arsenal.  

A presença do executivo acontece, inclusive, em uma semana considerada decisiva para o clube espanhol. Além das tratativas envolvendo a contratação do marfinense Diomande, o Real tenta solucionar a situação contratual de Vini Jr, que entra no último ano de vínculo e ainda não chegou a um acordo para renovar.

Impasse nas negociações

Embora nenhuma reunião oficial tenha sido confirmada, a chegada de Yormark à capital espanhola alimenta as especulações. O dirigente esteve recentemente em Londres e agora concentra sua agenda em Madri. Nesta quarta, Vini Jr chegou ao CT do Real Madrid acompanhado do empresário e, assim, deixou a imprensa espanhola em polvorosa.

Nos bastidores, o impasse continua sendo financeiro. O estafe de Vini Jr busca um contrato com salário superior ao oferecido pelo clube merengue, enquanto a diretoria mantém a posição de não igualar a remuneração do brasileiro à de Mbappé. A diferença entre as partes mantém o acordo em aberto.

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