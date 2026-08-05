Palmeiras recua e desiste de contratar promessa da Venezuela

De olho no futuro, o Palmeiras estava perto de acertar a contratação de uma das grandes promessas do futebol venezuelano. Contudo, a negociação emperrou e o Verdão desistiu da compra de Sebastián Angulo, de 17 anos, jogador da Academia Puerto Cabello.

De acordo com informações do portal “Nosso Palestra”, apesar de Angulo ter sido aprovado no período de testes, o Palmeiras não entrou em acordo financeiro com o time venezuelano. Sendo assim, neste momento, a negociação está encerrada.

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Angulo havia feito um período de testes no Palmeiras em junho, e havia recebido o sinal verde para seguir no clube e fazer parte das categorias de base do Verdão. Por isso, o clube paulista tentou entrar em acordo com o Puerto Cabello pela transferência do jovem. Contudo, a pedida do time venezuelano foi considerada muito acima do normal e os valores fizeram o Verdão recuar.

Ainda de acordo com o ‘Nosso Palestra”, Angulo segue despertando interesse de clubes brasileiros. Atlético-MG, Cruzeiro e São Paulo são times que já sondaram o Puerto Cabello para saber as condições de negócio pelo jovem de 17 anos, que é cotado para disputar a Copa do Mundo Sub-17, em novembro, no Catar, com a seleção da Venezuela.

Recentemente, no Sul-Americano Sub-17, Angulo foi titular nos seis jogos que a Venezuela fez na competição. A seleção venezuelana terminou classificada para a Copa, ao ficar com o sétimo lugar do torneio.

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