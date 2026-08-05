Botafogo faz treino aberto, e Franclim destaca importância de vitória em clássico

O Botafogo realizou nesta quarta-feira (5) uma atividade aberta, no CT Lonier, no Rio de Janeiro. Com a semana livre para trabalhar, o técnico Franclim Carvalho comandou o treino visando o clássico com o Fluminense, no próximo sábado (8), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão. O treinador, aliás, teve uma boa notícia: o atacante Júnior Santos treinou com o elenco.

Recuperado de uma fissura no pé direito, Júnior Santos iniciou na última segunda-feira (3) a transição para o campo. O atacante participou da atividade com o elenco, nesta quarta, e, portanto, deve voltar a ficar à disposição do técnico Franclim Carvalho. Por outro lado, o volante Allan ainda faz um trabalho à parte e segue em recuperação da ruptura completa do retofemoral da coxa direita.

A atividade começou com um aquecimento em um dos campos anexos. Depois, o técnico Franclim Carvalho comandou, na metade do campo, uma atividade de ataque contra defesa. Em determinado momento, o treinador português fez uma cobrança mais dura nos jogadores: “Mais objetividade com a bola, c…”, gritou. O vocabulário, no entanto, é normal. O próprio avisou que fala muitos palavrões.

Franclim Carvalho prevê dificuldades contra o Fluminense

Após a atividade de ataque contra defesa, o Botafogo convidou a imprensa a se retirar para o técnico Franclim Carvalho comandar um treino tático visando o clássico com o Fluminense. O treinador português, aliás, fez uma projeção da partida do próximo sábado e ressaltou que espera por um duelo difícil.

“É um jogo importante e muito difícil. Conheço muito a capacidade do adversário e do treinador deles. Vai ser um jogo difícil. Em nossa casa, temos que buscar os pontos. A caminhada é longa no Brasileiro, não podemos pensar no curto prazo. Vamos pensar no Fluminense. É importante ganharmos”, disse.

Em bom momento após a Copa do Mundo, o Botafogo chega embalado para o “Clássico Vovô”. O Glorioso enfrenta o Fluminense, no próximo sábado (8), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão. Em oitavo lugar com 29 pontos, o Alvinegro tem cinco a menos do que o Tricolor, que ocupa o quarto lugar. Assim, em caso de vitória, pode se aproximar do G5.

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