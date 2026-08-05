Flamengo tenta a contratação de Luiz Henrique, do Zenit (RUS)

Incomodado com a demora de Thiago Almada, o Flamengo está virando sua mira para outro craque. O Rubro-Negro, afinal, acelerou as tratativas por Luiz Henrique, ponta direita do Zenit (RUS), e que disputou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. O clube russo está disposto a negociar o jogador, até pelo fato de ter batido o limite de estrangeiros em seu elenco.

Assim, de acordo com informações do “ge”, o Fla avançará com uma proposta de 30 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões no câmbio atual), além de 5 milhões de euros (R$ 29 milhões aproximadamente) em bônus. Luiz Henrique seria, se não o mais caro (ainda ficaria atrás de Lucas Paquetá), o maior salário do elenco rubro-negro.

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O ponta de 25 anos jamais saiu do radar do Flamengo. Mesmo com a ofensiva por Almada, do Atlético de Madrid, Luiz Henrique era um dos focos da diretoria para a ponta direita. O Zenit está disposto também a diminuir o valor, desde que um jogador entre no pacote. Era a tentativa dos russos para buscar Danilo, do Botafogo. O atleta, no entanto, não queria atuar na Rússia.

Luiz Henrique, que começou a carreira no Fluminense, está em sua terceira temporada pelo Zenit. São, ao todo, 46 jogos, com sete gols e cinco assistências. Campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo em 2024, sendo o “Rei da América”, ele também conquistou a Liga Russa – na temporada 2025/26. Além dos times citados, o jogador revelado em Xerém também passou pelo Betis (ESP).

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