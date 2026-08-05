Flamengo e Corinthians? Santos dispara e lidera crescimento nas redes; veja

O levantamento mais recente do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, elaborado pelo Ibope Repucom, mostra que o crescimento dos times nacionais nas redes ficou concentrado em cinco protagonistas. Com julho marcado pela paralisação do calendário para Copa do Mundo, Santos, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Vitória responderam por 98% das novas inscrições registradas entre as 50 equipes analisadas no período. O Peixe lidera as estatísticas nesse comparativo.

Principal destaque no levantamento, o Santos, embalado pelo efeito Neymar, liderou a evolução mensal com 415 mil novos seguidores. A marca levou o clube a 28 milhões de seguidores reunindo X, Instagram, YouTube, TikTok e Facebook. Esse último, aliás, acumulou a maior parcela do crescimento, com sete milhões totais, impulsionada por 200 mil novas inscrições no mês.

O TikTok santista também teve destaque e somou 100 mil novos usuários à base digital do clube. Já o Instagram incorporou outros 77 mil perfis e contribuiu para garantir ao time paulista a maior alta entre todos os clubes monitorados pelo estudo.

Quem vem atrás do Santos?

Com ganho de 371 mil seguidores, o Flamengo aparece na sequência. O Youtube do clube ficou responsável por 200 mil novas inscrições, 54% do crescimento registrado pela equipe, enquanto o TikTok trouxe mais 100 mil seguidores. Já o Instagram somou outros 71 mil à conta.

O TikTok também trouxe números de destaque ao Corinthians no mês de julho, com 100 mil dos 103 mil novos seguidores do clube. Ou seja, uma participação que representou 97% da evolução digital corintiana no período.

Já Palmeiras e Vitória fecham o top5 do ranking entre clubes com maior crescimento. O Alviverde recebeu 57 mil novos seguidores, com 40 mil apenas no Youtube e 11 mil pelo Instagram. Por fim, o time baiano acumulou 50 mil novas contas, com 66% do avanço só pelo Instagram, que somou 33 mil inscrições.

Flamengo lidera em comunidade digital

Mesmo com a liderança do Peixe no crescimento mensal, o Rubro-Negro continua no topo quando o critério é o tamanho da comunidade digital. Isso porque o Flamengo soma 67,9 milhões de seguidores nas plataformas Facebook, X, Instagram, YouTube e TikTok. O Corinthians aparece em seguida, com 43,1 milhões, enquanto o Santos ocupa a terceira posição, com 28 milhões.

O ranking geral ainda tem Palmeiras (24,5 milhões de seguidores), São Paulo (22 milhões( e Vasco (14 milhões). Grêmio surge na sequência, com 12 milhões, seguido por Atlético-MG, com 11,7 milhões, Cruzeiro, com 11,2 milhões, e Fluminense, com 9,8 milhões, que fecha a lista dos dez clubes com maiores bases digitais do país.

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