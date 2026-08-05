CBF confirma parada do calendário durante a Copa do Mundo Feminina de 2027

O calendário do futebol brasileiro fará uma pausa de um mês em 2027. A CBF já informou aos clubes que todas as competições nacionais serão interrompidas durante a disputa da Copa do Mundo Feminina.

A paralisação abrangerá campeonatos como o Brasileirão das Séries A, B, C e D, além da Copa do Brasil e das demais competições administradas pela CBF. O objetivo é concentrar as atenções no Mundial, facilitar a operação do evento (como movimentação em hotéis e aeroportos) e evitar conflitos de calendário.

O Brasil receberá a Copa do Mundo Feminina entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 em oito cidades: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Inclusive, será a primeira vez que o Brasil receberá uma edição da Copa do Mundo Feminina.

A CBF, inclusive, informou aos clubes que a interrupção do calendário faz parte dos compromissos assumidos pelo Brasil com a Fifa no processo de candidatura para sediar o torneio.

Assim, com a confirmação da pausa, a CBF deverá ajustar o calendário da temporada de 2027 para acomodar a interrupção de cerca de um mês. A entidade ainda não divulgou a tabela detalhada das competições nacionais. A expectativa é de que os torneios comecem mais cedo ou avancem para datas posteriores ao encerramento do Mundial.

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