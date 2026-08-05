Polêmicas de Neymar em 2026: relembre as principais ‘tretas’ do camisa 10

Neymar voltou a dominar os holofotes em 2026, mas não apenas pelo desempenho dentro das quatro linhas. Ao longo da temporada, o camisa 10 do Santos protagonizou uma sequência de episódios que repercutiram entre torcedores, companheiros, adversários e até durante compromissos da Seleção Brasileira.

A situação mais recente aconteceu após a classificação do Santos às quartas de final da Copa do Brasil. Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Remo, no Mangueirão, em Belém, o atacante se envolveu em uma confusão com jogadores, dirigentes e torcedores do clube paraense.

Além disso, discussões, cobranças internas, provocações e respostas nas redes sociais marcaram o ano do craque. Relembre os principais episódios.

Confusão com o Remo após classificação na Copa do Brasil

Após eliminar o Remo, Neymar trocou provocações com integrantes do clube paraense. Em vídeos divulgados nas redes sociais, o atacante apareceu gritando “F…-se! Aqui é Santos, c…” e cantando “eliminado” em direção aos adversários.

Posteriormente, o presidente do Remo criticou duramente a atitude do jogador.

“E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele e ainda veio provocar. A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse!”, afirmou.

Atrito com Robinho Jr. durante treinamento do Santos

Anteriormente, em maio, Neymar protagonizou um desentendimento durante um treino do Santos. Depois de sofrer um drible de Robinho Jr., o camisa 10 reagiu com empurrões e chegou a aplicar uma rasteira no jovem atacante.

Apesar da repercussão, o episódio terminou com um pedido público de desculpas do jogador.

“São coisas do futebol. Primeiramente, era para ter sido resolvido entre nós. Foi um desentendimento que tivemos no treinamento. Foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco. Mas logo após o ocorrido foi pedido desculpa, a gente conversou no vestiário e se entendeu ali.”

Discussão com jovens da base após cobrança no Santos

Em seguida, Neymar voltou a gerar repercussão por causa de uma cobrança feita a jogadores da base durante uma partida contra a Chapecoense. Os atletas envolvidos foram Gabriel Bontempo e João Ananias.

Depois que o caso ganhou repercussão, o atacante negou qualquer desrespeito aos companheiros.

“Estou vendo que estão saindo algumas coisas sobre que cobrei os jovens dentro do vestiário, totalmente mentira. (…) A gente se cobrou, obviamente, porque somos competitivos e queremos ganhar, vencer. Mas não teve cobrança aos jovens, isso não vou aceitar, essas mentiras.”

Poker durante período de preparação para retorno ao Santos

Fora dos gramados, Neymar também virou alvo de críticas ao disputar torneios de poker enquanto o Santos atuava pela Copa Sul-Americana.

Na ocasião, o atacante explicou que estava de folga antes de retomar os treinamentos.

“Estava de folga. Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida.”

Provocação com goleiro da Noruega na Copa do Mundo

Nem mesmo a Copa do Mundo passou sem polêmica. Durante a partida contra a Noruega, Neymar perguntou ao goleiro Nylan.

“Onde você quer o pênalti?”. Após converter a cobrança, correu em direção ao adversário e respondeu: “Comigo, não. Comigo, não. Otário.”

Resposta após polêmica da “coçada de orelha”

Outro episódio aconteceu depois da derrota do Santos para o Fluminense. Ao deixar o gramado com as mãos próximas aos ouvidos, Neymar foi acusado de provocar a torcida.

No entanto, o camisa 10 negou a interpretação e publicou nas redes sociais:

“Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA! (…) Não tem ser humano que aguente.”

Fala polêmica sobre árbitro e pedido de desculpas

Ainda no início da temporada, Neymar gerou críticas ao usar uma expressão pejorativa para reclamar da arbitragem após um jogo contra o Remo.

Posteriormente, o atacante reconheceu o erro e pediu desculpas.

“Realmente, eu não quis ofender nenhuma mulher. (…) Eu poderia ter falado que ele estava estressado, que ele não queria papo.”

Discussão com torcedor após empate pela Sul-Americana

Neymar discutiu com um torcedor depois do empate do Santos com o Deportivo Recoleta, pela Copa Sul-Americana.

Ao ouvir as críticas, o atacante respondeu: “Eu sou mimado? Estou dando aqui a vida. Vou te dar um minuto de fama.”

Mais tarde, o camisa 10 afirmou que não aceitaria ofensas pessoais e, posteriormente, pediu desculpas nas redes sociais, prometendo não responder mais às provocações dos torcedores.

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