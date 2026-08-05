São Paulo economiza R$ 3,5 milhões com ausência de Cauly

Contratado por empréstimo junto ao Bahia, o meio-campista Cauly não entra em campo pelo São Paulo desde o dia 16 de maio, pelo Brasileirão, contra o Fluminense. A sua ausência, portanto, fará o Tricolor economizar 600 mil euros – algo em torno de R$3,5 milhões – em bônus contratuais.

De acordo com o “ge”, o contrato de empréstimo de Cauly entre Bahia e São Paulo previa um pagamento de um bônus caso o jogador entrasse em campo em 40 jogos pelo Tricolor, atuando no mínimo 45 minutos em cada.

LEIA MAIS: São Paulo intensifica preparação para encarar Grêmio pelo Brasileirão

Neste momento, Cauly tem apenas 13 partidas pelo clube paulista. Sendo assim, como o São Paulo terá no máximo 25 potenciais jogos por fazer nesta temporada, o meia não chegará na marca necessária para o pagamento do bônus ao clube baiano.

Cláusula de compra pode ser ativada

Por outro lado, Cauly ainda pode atingir o gatilho da obrigação de compra por parte do São Paulo. O jogador precisa entrar em campo por 45 minutos em sete jogos até o fim da temporada para chegar nas 20 partidas estabelecidas no contrato. Sendo assim, o Tricolor teria que pagar cerca de 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões) ao Bahia pela manutenção de Cauly no elenco paulista.

Cauly ainda não foi utilizado por Dorival Junior no São Paulo após a pausa para a Copa do Mundo. O meia, inclusive, ficou de fora das últimas quatro partidas antes da Copa por conta de dores no adutor. No entanto, no último jogo-treino do São Paulo, contra o Ituano, Cauly foi titular na vitória por 4 a 0 no CT da Barra Funda.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook