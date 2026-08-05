Vídeo! Neymar tem reação exposta após provocações no jogo contra o Remo

A classificação do Santos às quartas de final da Copa do Brasil, diante do Remo, terminou com mais um episódio envolvendo Neymar fora das quatro linhas. Vaiado desde o aquecimento no Mangueirão, em Belém, ao fim do jogo, o camisa 10 devolveu parte das provocações e protagonizou novamente um vídeo de leitura labial nas redes sociais.

O influenciador Velloso, que publica análises de falas de jogadores nas redes sociais, compartilhou um vídeo do momento em que Neymar teria respondido um torcedor específico pelas provocações nas arquibancadas. Segundo o vídeo, o camisa 10 manda beijo em direção ao rapaz, mas o provoca dizendo que é para “sua mulher”.

“Beijinho para ela, para ela. É para sua mulher, para sua mulher. Vem aqui embaixo, pode vir”, debochou o atacante.

Leitura labial de NEYMAR JR. mandando beijo pra mulher do torcedor do Remo. ℹ️ Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos. pic.twitter.com/qBIDXTvT7L — VELLOSO (@vellosogg) August 5, 2026

Neymar x Remo: clima de tensão

Boa parte dos torcedores do Remo presentes no Mangueirão fizeram questão de transformar o ambiente em hostil para o camisa 10. Enquanto o elenco santista realizava o aquecimento no gramado, o atacante já estava sendo xingado e vaiado por paraenses, com gritos de “vai tomar no c*” direcionados ao jogador. O astro reagiu com acenos em direção às arquibancadas.

Depois do apito final, mais tensão. O camisa 10 provocou dirigentes e funcionários do Remo no caminho para o vestiário, com gritos de “eliminados” e palavrões. As delegações estavam separadas por grades, enquanto integrantes dos dois lados trocaram xingamentos. Dirigentes do clube paraense ainda fizeram gestos obscenos direcionados ao atacante.

E o camisa 10 ainda guardou provocação para as redes sociais. Em seu perfil, o jogador publicou um vídeo do momento das provocações e, em tom irônico, escreveu “Obrigado pelo carinho, Belém”.

O Santos venceu o Remo por 1 a 0 com gol de Rony, revelado na base do clube paraense. O camisa 10, aliás, foi quem deu assistência para o Rústico garantir o Peixe nas quartas de final da Copa do Brasil. Além da vaga, o Santos ainda assegurou mais R$ 4 milhões em premiações na competição. O clube agora aguarda a definição do próximo confronto através de sorteio, na próxima terça-feira (11).

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