Flamengo pode receber fortuna por Vini Jr; veja valores

O ponta Vini Jr deixou o Flamengo há oito anos, mas ainda pode seguir rendendo frutos ao clube que o revelou. Em vias de trocar o Real Madrid pelo Arsenal, em uma das contratações mais bombásticas dos últimos anos no futebol mundial, o craque renderia um valor considerável ao Rubro-Negro em caso de venda.

Isso porque a Fifa dispõe do mecanismo de solidariedade, modo que incentiva os clubes a formarem cada vez mais jogadores. Assim, o time que formou o atleta garante uma porcentagem das próximas vendas até o fim da carreira do mesmo. A divisão deste sistema se dá através da temporada em que o jogador em questão completou aniversário de 12 até 23 anos.

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No caso de Vini Jr, que chegou às categorias de base do Flamengo aos dez anos, o valor começa a contar desde o primeiro momento possível, já que ele fez 12 anos enquanto estava no Fla. No entanto, ele deu adeus rumo ao Real Madrid no ano em que completou 18 anos, o que faz com que o Rubro-Negro não angarie os valores das temporadas em que Vini fez 19, 20, 21, 22 e 23 anos.

Mas, afinal, quanto o Flamengo receberá?

Segundo o mecanismo da Fifa, os primeiros quatro anos adicionam 0,25% da compensação total. Do 16º aniversário até os 23, cada ano amplia em 0,5% o valor. Dessa forma, por ter ficado até o ano em que completaria 18 anos (2018), Vini renderá ao Flamengo 2,5% de cada transação que concluir.

De acordo com a imprensa europeia, o Arsenal está disposto a pagar 150 milhões de euros (cerca de R$ 888 milhões no câmbio atual). Caso a venda seja concluída, o Real Madrid teria de repassar 2,5% desse valor, que fica em R$ 22,2 milhões, aos cofres do Fla. Isso representa mais que o dobro do que a venda direta de Victor Hugo ao Atlético-MG, que custou “apenas” R$ 10,7 milhões. Seria também 3,5 vezes mais do que o Orlando City (EUA) pagou pelo jovem zagueiro Iago Teodoro – R$ 6,2 milhões.

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