Corinthians decide não liberar atacante para Seleção Brasileira Sub-20

Convocado pela Seleção Brasileira Sub-20, o atacante Dieguinho não será liberado pelo Corinthians. O jovem de 19 anos foi chamado para se apresentar na Granja Comary para os amistosos diante da Bolívia, nos dias 9 e 12 de agosto. Entretanto, o Timão optou por manter o atacante em seu elenco neste período.

De acordo com o portal “Lance”, o Corinthians entende que Dieguinho tem ganhado espaço no time profissional, comandado por Fernando Diniz. Além do mais, como os amistosos não fazem parte de uma Data Fifa, o Timão não era obrigado a ceder o atacante para a seleção de base.

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Dieguinho foi relacionado para todas as partidas desde a chegada de Fernando Diniz. O atacante, inclusive, foi titular no último jogo do Corinthians pelo Brasileirão, diante do Athletico-PR.

Além de entender que Dieguinho tem ganhado espaço no time principal, o momento também não é favorável para o Corinthians não contar com um atacante. O Timão neste momento não pode contar com Yuri Alberto e Labyad, ambos lesionados. Desse modo, Memphis Depay, por sua vez, ainda não assinou sua renovação de contrato e não previsão de voltar a jogar pelo Corinthians.

Nesta temporada, Dieguinho já tem 21 partidas pelo time profissional do Corinthians. Sendo assim, entre jogos pelo Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, o atacante já marcou dois gols e deu uma assistência.

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