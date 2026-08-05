Imagem forte! Jogador morre ao ser atingido por raio em partida na Tailândia

Uma verdadeira tragédia impactou o futebol da Tailândia nesta quarta-feira (5). O atacante Safwan Awae, de 24 anos, do Yala FC, morreu ao ser atingido por um raio durante uma partida da Golok Cup, disputada no Estádio Santiphap, na província de Narathiwat, no sul do país. Outras 12 pessoas sofreram ferimentos.

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Segundo informações divulgadas pela imprensa local, a partida acontecia sob forte chuva quando um raio atingiu o gramado. Imagens gravadas por torcedores mostram o momento em que a descarga elétrica cai próxima aos jogadores, provocando uma explosão. Em seguida, atletas e integrantes das comissões técnicas correm para prestar socorro.

Veja o vídeo:

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Equipes de emergência chegaram rapidamente ao estádio e iniciaram os procedimentos de reanimação. Uma equipe de resgate levou Safwan em estado grave para um hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. O chefe da polícia local, Thun Sirikhunt, confirmou a morte do jogador e informou ainda que os demais feridos sofreram queimaduras de diferentes gravidades. Entre eles está o malaio Alif Ezzahan Zulkifli, de 22 anos.

Safwan, inclusive, havia acertado recentemente sua transferência para o FC Yala, clube que disputa a Thai League 3, terceira divisão do futebol tailandês.

A tragédia ocorreu, portanto, durante o período de monções no Sudeste Asiático, época marcada por tempestades intensas e frequentes descargas elétricas.

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