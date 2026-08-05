Elenco de Ted Lasso recebe camisa do Vitória em divulgação de temporada; veja vídeo

O jornalista baiano João Marcelo Cunha, conhecido como João Jedi, deu um jeitinho de colocar o Vitória na quarta temporada da aclamada série Ted Lasso. Responsável por entrevistar parte do elenco para promoção da nova etapa da obra, o comunicador aproveitou a oportunidade para presentear os atores com camisas personalizadas do Leão da Barra.

João apresentou a Jason Sudeikis, Brendan Hunt e Tanya Reynolds, integrantes do elenco da produção da Apple TV+, sua ligação com o futebol brasileiro em uma conversa que já abordava sobre a paixão dos torcedores pelo esporte. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o jornalista do portal Omelete expôs brevemente sua relação pessoal com o clube e mostrou como a série ganhou referências entre fãs no Brasil.

O comunicador recordou uma postagem do próprio Vitória, feita nas redes sociais após o duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, com referências à série Ted Lasso. Com esse gancho, João explicou parte da influência da obra no futebol nacional.

“Eu torço para o Vitória, um time brasileiro do Nordeste. Quando vencemos na Copa do Brasil, o Vitória postou isso. Essa é a influência que o Lasso tem no Brasil. Pensando nisso, nós também temos um time feminino, e eu trouxe uma camisa nova para vocês”, disse o jornalista.

Brendan Hunt, intérprete do técnico Beard, elogiou o uniforme da equipe: “Que estilo! No estilo brasileiro”. Já Tanya Reynolds confidenciou que a camisa rubro-negra foi sua primeira de futebol.

“Acho que essa é a minha primeira camisa de futebol”, disse a atriz.

Camisa do Vitória

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Temporada de Ted Lasso

Com dez episódios semanais, a quarta temporada de “Ted Lasso” estreia nesta quarta-feira (5), na Apple TV+. Jason Sudeikis retorna ao papel do treinador Ted Lasso, acompanhado por nomes já conhecidos do elenco original. A temporada tem previsão de encerramento para o dia 7 de outubro.

A fala do jornalista baiano sobre o futebol feminino tem relação com o tema da quarta temporada, que terá a equipe da modalidade do AFC Richmond. João Marcelo questionou se a série poderia ter um papel educativo, especialmente com a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil.

Jason Sudeikis, protagonista e produtor da série, afirmou que o objetivo principal da produção é entreter o público, mas reconheceu que a história pode despertar novos interesses sobre o futebol feminino.

“Espero que seja entretenimento. Essa é a prioridade. Se alguém descobrir que existe futebol feminino, acho que é legal, é uma coisa boa. Pode ajudar nesse sentido. Mas, acho que se trata principalmente de entreter as pessoas. Se elas aprenderem algo pelo caminho, então é uma feliz coincidência”, respondeu.

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