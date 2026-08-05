Cruzeiro muda estratégia e desacelera no mercado da bola

Depois de uma das janelas de transferências mais movimentadas dos últimos anos, o Cruzeiro decidiu reduzir o ritmo nas negociações. A diretoria da SAF entende que o elenco já recebeu reforços importantes e, neste momento, o foco passa a ser a adaptação dos novos jogadores ao trabalho da comissão técnica. Assim, o clube pretende observar o desempenho da equipe antes de avaliar a necessidade de novas contratações.

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A tendência é que o Cruzeiro encerre esta janela com seis reforços confirmados. Na sua lista, está o lateral-esquerdo Gabriel Rojas, o volante Zé Lucas e os atacantes Gabriel Pec (este lesionado na estreia), Lucho Rodríguez, Wesley e João Costa. Enquanto isso, a comissão técnica passa a concentrar esforços na integração dos recém-chegados para aumentar as opções ao longo da sequência da temporada.

Libertadores definiu prioridade na janela

O planejamento da diretoria teve como principal objetivo regularizar os reforços antes das oitavas de final da Copa Libertadores. Por isso, o clube acelerou as negociações nas últimas semanas para contar com o maior número possível de jogadores disponíveis diante do Flamengo. Entre os contratados, apenas Gabriel Pec está fora do confronto por causa de uma lesão e segue em recuperação.

Mesmo com a desaceleração, o Cruzeiro não descarta voltar ao mercado caso apareça uma oportunidade considerada vantajosa. Além disso, a diretoria seguirá acompanhando possíveis movimentações até o encerramento da janela, embora a prioridade passe a ser o aproveitamento do elenco já montado para o restante da temporada.

Entre os acordos firmados, Wesley chega por empréstimo sem opção de compra. Já Lucho Rodríguez terá cláusula de aquisição fixada em 15 milhões de dólares (R$ 77 milhões) ao fim do vínculo. João Costa também foi contratado por empréstimo, mas o Cruzeiro poderá exercer a compra em definitivo por 5,5 milhões de dólares (R$ 28,5 milhões). Dessa forma, o clube mantém alternativas para definir o futuro dos atletas de acordo com o desempenho apresentado ao longo da temporada.

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