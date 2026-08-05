Internacional rebate cobrança de empresário por R$ 60 milhões; disputa vai a juízo

O Internacional vive um novo impasse fora das quatro linhas após quatro ações judiciais emitidas por empresas que tem ligação ao empresário Delcir Sonda. O investidor cobra o pagamento de R$ 60,5 milhões, enquanto o clube admite internamente a existência das dívidas, mas contesta o valor apresentado. Segundo pessoas ligadas ao Colorado, o passivo seria de aproximadamente R$ 33 milhões, diferença que agora se discutirá em juízo.

As cobranças envolvem diferentes operações realizadas entre o clube e o empresário ao longo dos últimos anos. Duas das ações têm origem na contratação de D’Alessandro, em 2008. Na ocasião, as empresas de Sonda participaram da negociação que trouxe o meia argentino ao Beira-Rio. O investimento girou em torno de 3 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador, valor que, de acordo com o empresário, o clube gaúcho nunca quitou.

LEIA MAIS: Rochet passará por cirurgia e desfalca o Internacional

Processos seguem em tramitação

As outras duas ações dizem respeito a empréstimos concedidos ao Internacional em 2018. Naquele período, Delcir Sonda repassou R$ 10 milhões e mais R$ 2,6 milhões ao clube para reforçar o caixa durante a temporada de retorno ao Brasileirão. Com o passar do tempo, os houve cobranças judiciais com incidência de juros e correção monetária.

Embora o Colorado ainda não tenha divulgado posicionamento oficial sobre os processos, pessoas ligadas ao clube afirmam que a divergência está concentrada exclusivamente na atualização dos valores. A versão colorada aponta que o débito consolidado seria de R$ 33 milhões. De acordo com o Correio do Povo, em outubro do ano passado, representantes das duas partes participaram de uma reunião para buscar um entendimento sobre a dívida.

Mesmo após esse encontro, as negociações não avançaram e Delcir Sonda decidiu ingressar com as quatro ações judiciais no início deste ano. Enquanto isso, os processos seguem em andamento e já resultaram em determinações para localização e eventual penhora de recursos do Internacional. Até o momento, porém, as buscas realizadas nas contas do clube não localizaram valores suficientes para bloqueio, mantendo o caso em tramitação na Justiça.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.