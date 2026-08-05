Roma fecha contratação de Molina, do Atlético de Madrid

A Roma (ITA) segue reforçando seu elenco para a temporada 2026/27. Nesta quarta-feira (5/8), o clube italiano chegou a um acordo com o Atlético de Madrid (ESP) pela contratação de Nahuel Molina, de 28 anos. O lateral-direito foi vice-campeão do Mundo com a Argentina no último dia 19 de julho.

De acordo com informações do especialista em transferências, Fabrizio Romano, a Roma pagará 18 milhões de euros (R$ 106,5 milhões no câmbio atual) para tirar o lateral do Atleti. Ele defende a equipe espanhola desde 2022/23, ficando por quatro temporadas. Por lá, somou 181 partidas, com nove gols e 17 assistências no período.

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Apesar do vice-campeonato em 2026, Molina foi campeão do mundo em 2022 com a Argentina. Ele foi titular durante a conquista no Catar, mas saiu nos acréscimos da partida decisiva contra a França para a entrada de Montiel. Este, por sua vez, cobrou o pênalti decisivo, que deu o tricampeonato aos Hermanos em final épica em Lusail.

Como está a Roma no mercado

Terceira colocada na última edição do Campeonato Italiano, a Roma vem movimentando o mercado da bola. Afinal, já acertou cinco contratações. Além de Molina, chegaram o goleiro Koulierakis, ex-Wolfsburg (ALE), e Santiago Castro, atacante ex-Bologna (ITA). Os Gialorrossi também acertaram a compra definitiva de Donyell Malen e Daniele Ghilardi, que estavam emprestados na última temporada.

Por outro lado, a equipe do técnico Gian Piero Gasperini também fechou algumas saídas, sendo as mais importantes o lateral-esquerdo Angeliño (Deportivo la Coruña-ESP) e Dovbyk (Bologna), ambos por empréstimo.

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