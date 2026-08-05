Kike Olivera rompe com Bahia e pede saída após impasse interno

O futuro de Kike Olivera está cada vez mais distante do Bahia. O atacante uruguaio pediu a rescisão do contrato com o clube baiano e, desde o retorno das competições após a pausa, ainda não entrou em campo. Enquanto aguarda uma definição, o jogador realiza atividades físicas e técnicas de forma individual no CT Evaristo de Macedo. O Nacional-URU mantém interesse em sua contratação, mas a diretoria tricolor não pretende facilitar a negociação e exige uma compensação financeira para liberar o atleta.

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A situação começou a ganhar força quando o Nacional apresentou uma proposta de empréstimo, recusada pelo Bahia. Antes da partida contra a Chapecoense, em 17 de julho, Kike se reuniu com o diretor Cadu Santoro e alegou problemas familiares. Na conversa, afirmou que desejava cumprir o contrato e permanecer no clube até o fim do empréstimo, válido até dezembro. Mesmo assim, acabou fora da relação para aquela partida e o cenário passou a mudar nos dias seguintes.

Bastidores ampliaram desgaste entre atleta e clube

Após voltar aos treinamentos por apenas um dia, Kike voltou a reclamar de dores no tornozelo antes do confronto contra o Atlético-MG. Exames realizados pelo departamento médico, por outro lado, não detectaram qualquer lesão no atacante. Depois daquela partida, o planejamento do Bahia era reintegrar o jogador ao elenco principal, porém ele voltou a comunicar problemas pessoais e permaneceu afastado das atividades coletivas.

A apuração indica que o próprio atacante procurou inicialmente o Nacional-URU demonstrando interesse em defender novamente o futebol uruguaio. Posteriormente, o clube de Montevidéu realizou novas investidas e acabou sendo notificado por Bahia e Grêmio, que alegaram abordagem direta ao atleta. O episódio aconteceu pouco depois da troca de empresário de Kike, aumentando ainda mais o desgaste entre todas as partes envolvidas na negociação.

O Bahia mantém posição firme e só aceita liberar o atacante mediante o ressarcimento do valor investido em seu empréstimo junto ao Grêmio. O clube pagou a primeira parcela do acordo firmado no início da temporada e pretende recuperar esse montante antes de qualquer saída. Enquanto isso, o Grêmio também recusou uma proposta apresentada pelo Nacional e segue acompanhando a situação contratual do jogador, que pertence ao clube gaúcho até o fim de 2027.

Antes de chegar ao Bahia, Kike Olivera passou por Rentistas, Almería, Peñarol, Boston River e Los Angeles FC, onde viveu sua melhor fase ao marcar 14 gols e distribuir cinco assistências em 35 partidas durante 2024. No Tricolor baiano, disputou 25 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências, mas perdeu espaço ao longo da temporada. Agora, a permanência dependerá de um entendimento entre Bahia, Grêmio, Nacional e o próprio atacante.

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