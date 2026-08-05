Vasco e Fluminense reeditam clássico com histórico de equilíbrio no G12

Vasco e Fluminense voltam a decidir um mata-mata pela Copa do Brasil. Após o empate no primeiro jogo, o Cruz-Maltino ampliou seu bom desempenho recente diante do Tricolor e do Atlético-MG. Essas equipes figuram entre os maiores aproveitamentos favoráveis ao clube carioca no G12, com exatos 46,6% de aproveitamento em dez partidas, somando quatro vitórias, quatro derrotas e dois empates.

Em contrapartida, o Fluminense acumula um dos seus piores rendimentos contra o Cruzmaltino, superado apenas pelo Botafogo, diante do qual registra somente 30% dos pontos.

Flamengo e Corinthians também causam grandes dificuldades ao Tricolor, ambos com 40% de aproveitamento nos últimos dez confrontos.

No entanto, o time das Laranjeiras compensa esse cenário com um desempenho avassalador contra Santos e São Paulo, alcançando 63,3% de aproveitamento, além de 53,3% diante do Cruzeiro e 50% contra o Palmeiras.

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No que diz respeito ao Vasco, o clube também apresenta bons números frente ao Botafogo, conquistando 40% dos pontos nos últimos dez jogos. Contudo, o cenário muda drasticamente contra o Flamengo, rendendo apenas 16,6% dos pontos, índice idêntico ao obtido diante de Corinthians e Palmeiras.

Por fim, o aproveitamento vascaíno sobe para 36,7% contra o São Paulo e atinge 43,3% frente ao Santos, com quatro vitórias, cinco derrotas e um empate.

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