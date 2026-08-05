Viña, do Flamengo, pode parar no Getafe (ESP)

A situação de Matías Viña, lateral-esquerdo emprestado pelo Flamengo ao River Plate (ARG) está mais próxima de um desfecho. O jogador de 28 anos, que não consta nos planos do técnico Eduardo Coudet, pode sair para o Getafe (ESP).

A equipe espanhola buscou informações com o estafe do uruguaio, segundo o “ge” em publicação nesta quarta (5/8), e pode tentar sua contratação por empréstimo. O Rubro-Negro, no entanto, ainda não recebeu oferta do Getafe. Caso Viña dê um sinal positivo, o clube abrirá conversas com o Fla.

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A situação de Viña é um tanto complexa. Afinal, o Flamengo o emprestou ao River Plate com obrigação de compra por metas estipuladas em contrato. Insatisfeito com o atleta, o River buscou a devolução junto ao Fla, mas uma cláusula impõe multa neste caso. Assim, os argentinos teriam de pagar o valor dos salários de Viña até o fim do contrato original, algo recusado pela diretoria.

Assim, o jogador treina em separado do elenco do River Plate, onde atuou por apenas 14 partidas. Ele disputou a Copa do Mundo pelo Uruguai, entrando em campo no empate em 1 a 1 com a Arábia Saudita, na estreia da Celeste na competição. Os bicampeões do mundo fracassaram no certame, caindo ainda na fase de grupos após não vencer nenhum jogo (dois empates e uma derrota).

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