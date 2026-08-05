Campaz força saída, e Grêmio pode faturar milhões com venda

Jáminton Campaz está próximo de movimentar o mercado internacional mais uma vez. O atacante colombiano negocia com o América-MEX e já comunicou ao Rosario Central que deseja deixar o clube argentino. A equipe mexicana apresentou uma proposta de 6 milhões de dólares, cerca de R$ 30 milhões, mas o Rosario considera o valor abaixo do esperado e tenta elevar a negociação para uma faixa entre 8 e 10 milhões de dólares antes do acerto.

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O possível acordo interessa diretamente ao Grêmio. O Imortal manteve participação econômica sobre o jogador após sua saída para o Rosario Central e poderá receber uma quantia caso a venda seja concretizada. De acordo com a GZH, o Tricolor Gaúcho tem atualmente 15% dos direitos econômicos do colombiano. Nesse sentido, o percentual pode render até 1,9 milhão de dólares, aproximadamente R$ 9,6 milhões, dependendo do valor final.

Grêmio acompanha negociação de perto

Campaz também despertou interesse de outras equipes do futebol mexicano, no entanto, o alto salário recebido na Argentina dificultou o avanço das conversas. Mesmo assim, o América intensificou as tratativas e passou a liderar a disputa pelo colombiano. O jogador vê com bons olhos a possibilidade de atuar em um dos clubes mais tradicionais do México, enquanto o Rosario Central mantém posição firme e só pretende liberar um de seus principais atletas mediante uma proposta considerada satisfatória.

A valorização de Campaz aconteceu depois da recuperação técnica no futebol argentino. Emprestado pelo Grêmio em 2023, o colombiano rapidamente conquistou espaço entre os titulares e ajudou o Rosario Central na conquista da Copa da Liga Argentina. Logo depois, teve o contrato adquirido em definitivo no início de 2024. Desde então, tornou-se uma das principais referências ofensivas da equipe e voltou a figurar com frequência nas convocações da seleção colombiana, inclusive participando do último Mundial.

A passagem pelo Grêmio, entretanto, teve roteiro diferente. Contratado em 2021 junto ao Deportes Tolima por aproximadamente 4 milhões de dólares, Campaz chegou cercado de expectativa após ser uma das maiores aquisições da história do clube. O colombiano disputou as temporadas de 2021 e 2022 com a camisa tricolor, caiu para a Série B, mas também subiu de volta à Série A. Sem conseguir manter regularidade, acabou emprestado ao Rosario Central, onde se recuperou melhor. Agora, o atleta pode protagonizar uma negociação milionária que também representa retorno financeiro ao Grêmio.

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