São Paulo acerta o empréstimo de Tapia para time da MLS

O atacante chileno Gonzalo Tapia vai ser reforço do Columbus Crew-EUA. A equipe é da Major League Soccer (MLS). Conforme o acordo estabelecido com o São Paulo, o atleta defenderá o clube norte-americano pelo período de uma temporada. O empréstimo vai até o meio de 2027.

Para concretizar a transferência, a diretoria do time dos Estados Unidos optou por não realizar o pagamento de uma taxa de liberação, arcando exclusivamente com os vencimentos salariais do jogador. Além disso, o documento contratual estabelece uma cláusula que fixa o valor de compra em 1,5 milhão de dólares (cerca de R$7,7 milhões).

Embora as tratativas estivessem encaminhadas desde a metade do mês de julho, o processo exigiu tempo até que todas as partes finalizassem os trâmites burocráticos. Vale ressaltar que o vínculo original de Tapia com o São Paulo permanece vigente até o final de 2029.

Historicamente, o jogador desembarcou no São Paulo em junho de 2025, inicialmente por empréstimo junto ao River Plate. Posteriormente, no final do ano passado, a diretoria tricolor firmou um acordo definitivo com o clube argentino, operação que contou com a ida de Galoppo para a Argentina.

Desde a sua chegada ao futebol brasileiro, Tapia acumulou 48 partidas com a camisa são-paulina, balançando as redes adversárias em oito oportunidades.

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Somente na atual temporada, o atacante participou de 27 confrontos e marcou três gols, enquanto o São Paulo detém atualmente 60% dos direitos econômicos referentes ao atleta.

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