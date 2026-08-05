Cristiano Ronaldo exibe coleção de supercarros avaliada em R$ 152 milhões; veja valores

Cristiano Ronaldo abriu as portas de sua intimidade para exibir uma pequena parte da sua coleção de carros, da qual ele já confessou ter “perdido as contas” de quantos têm no total. No Instagram, o astro português do Al-Nassr publicou três fotos cercado por alguns de seus mais impactantes automóveis, em um acervo avaliado em 22 milhões de libras (R$ 150 milhões), com modelos como Ferrari e Bugatti.

Entre os veículos de maior destaque nos registros estão duas Ferraris vermelhas e um Bugatti, modelo mais caro de sua coleção. O acervo do português também reúne carros de fabricantes como McLaren, Mercedes e Lamborghini, no valor aproximado de R$ 2 milhões.

“Honestamente? Perdi a conta. Se eu tivesse que apostar, diria 40 ou 41 [carros]. Adoro os Bugattis, são carros diferentes”, disse Cristiano em uma entrevista recente no Youtube.

Carro mais caro da coleção de Cristiano

Avaliado em 7 milhões de libras (R$ 48 milhões), o Bugatti Centodieci lidera a lista de investimentos do atleta neste setor. Trata-se de um modelo com apenas 10 unidades produzidas no mundo, que conta com motor de 8,0 litros e 100 cavalos a mais do que o Bugatti Chiron tradicional.

O Centodieci acelera de 0 a 100 km/h em 2,4 segundos e chega aos 200 km/h em 6,1 segundos. Além disso, pode alcançar 300 km/h em 13,1 segundos. O design do modelo recebeu inspiração do Bugatti EB110, lançado nos anos 90, com formato em cunha, faróis minimalistas e cinco entradas de ar redondas na lateral.

Bugattis e outras fabricantes

A garagem do português ainda reúne o Bugatti Tourbillon, uma das aquisições mais recentes, avaliado em 3,2 milhões de libras (R$ 22 milhões), além do Chiron de 2 milhões de libras (R$ 14 milhões) e do Veyron de 1,5 milhão (R$ 10,3 milhões). Há, ainda, outros veículos de luxo como um McLaren Senna, um Lamborghini Aventador e um Bentley Flying Spur.

O acervo encerra com Mercedes G-Wagon Brabus e três Rolls-Royces.

Valores das Ferraris

— Daytona SP3: 2 milhões de libras (R$ 15 milhões)

— Monza SP2: 1,4 milhão de libras (R$ 10,5 milhões)

— Purosangue: 390 mil libras (R$ 2,9 milhões)

— LaFerrari: 2,5 milhões de libras (R$ 18,7 milhões)

— F12 TDF: 900 mil libras (R$ 6,7 milhões)

— 599 GTO: 700 mil libras (R$ 5,2 milhões)

— F430: 150 mil libras (R$ 1,1 milhão)



Rolls-Royce

— Cullinan: 330 mil libras (R$ 2,5 milhões)

— Phantom; 450 mil libras (R$ 3,4 milhões)

— Dawn: 300 mil libras (R$ 2,2 milhões)

Mercedes

— G-Wagon Brabus: 600 mil libras (R$ 4,5 milhões)

— GLE 63: 120 mil libras (R$ 900 mil)

— ONE: 2,3 milhões libras (R$ 17,2 milhões)

Bentley

— Flying Spur: 250 mil libras (R$ 1,9 milhão)

— Continental GT: 220 mil libras (R$ 1,65 milhão)

Mais da coleção de Cristiano

— Porsche 911 Turbo S: 180 mil libras (R$ 1,35 milhão)

— McLaren Senna: 750 mil libras (R$ 5,6 milhões)

— Lamborghini Aventador LP700-4: 270 mil libras (R$ 2 milhões)

— BMW XM: 170 mil libras (R$ 1,3 milhão)

— Maserati GranCabrio: 170 mil libras (R$ 1,3 milhão)

— Cadillac Escalade: 95 mil libras (R$ 710 mil)

— Chevrolet Camaro SS: 45 mil libras (R$ 340 mil)

— Aston Martin DBS Superleggera: 250 mil libras (R$ 1,9 milhão)



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