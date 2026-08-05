Acosta, do Fluminense, entra pendurado em duelo decisivo contra o Vasco

Além da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense carrega outra grande apreensão para o clássico decisivo contra o Vasco. Um dos pilares do time comandado por Luis Zubeldía entra em campo pendurado e pode virar desfalque justamente na próxima fase da competição. O confronto está , marcado para esta quarta-feira (5), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

Trata-se de Lucho Acosta, principal articulador do meio-campo tricolor. Caso receba cartão amarelo no confronto e o Fluminense avance, o argentino cumprirá suspensão automática no jogo de ida das quartas de final.

Depois do empate por 0 a 0 no jogo de ida, qualquer vitória coloca o Fluminense nas quartas de final. No entanto, além de buscar a vaga, Zubeldía também espera escapar de uma perda importante.

Se Acosta for advertido com cartão amarelo diante do Vasco, ficará fora do primeiro confronto das quartas de final, caso o Tricolor confirme a classificação. Para um time que depende da criatividade do argentino na construção das jogadas, seria uma ausência de peso logo no início da próxima fase.

Números pelo Fluminense

Apesar de viver um jejum de participações diretas em gols, Acosta segue sendo o cérebro da equipe e um dos jogadores mais importantes do esquema de Zubeldía. Em 2026, o meia soma cinco gols e seis assistências em 31 partidas, números que o colocam entre os atletas mais decisivos do elenco.

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Sua última participação direta em gol aconteceu em 19 de maio, quando marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores.

Desde então, o atleta não voltou a balançar as redes nem distribuiu assistências, mas continua exercendo o papel de principal responsável pela criação ofensiva do Tricolor.

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