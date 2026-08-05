Perto do Vasco, Santiago Sosa treina em separado no Racing

Na prática, o meio-campista Santiago Sosa ainda é atleta do Racing. Contudo, parece somente uma questão de tempo até que o jogador troque o clube de Avellaneda pelo Vasco.

Não por acaso, o nome de 27 anos treina em caráter separado do restante do elenco argentino, tido como peça fora da lista de opções do técnico Juan Pablo Vojvoda. Além disso, ele tampouco foi relacionado para a partida onde o Racing enfrentou o Tigre, no Clausura do Campeonato Argentino (derrota por 3 a 1) e chegou até a fazer uma despedida dos companheiros de elenco.

Para a operação se concluir, de acordo com a imprensa da Argentina, o Vasco precisa apresentar garantias de que vai arcar com o negócio que totaliza oito milhões de dólares (R$ 40,9 milhões, na cotação atual). O modelo estabelecido prevê o pagamento de quatro milhões de dólares (R$ 20,4 milhões) em caráter imediato e o restante do valor dividido em três parcelas.

A informação de momento é que o clube carioca ainda não fez o pagamento da primeira parte do combinado. Sendo que, caso as tratativas não avancem no caráter financeiro, o Racing não descarta a possibilidade de reintegrar Santiago Sosa aos trabalhos em conjunto do plantel. Algo que envolve, inclusive, sua possível utilização no próximo compromisso racinguista da temporada, contra o Argentinos Juniors, no domingo (9). A saber, o jogo vale pela quarta rodada do Clausura.



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