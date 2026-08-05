Neymar posta foto em iate e ironiza ofensa do presidente do Remo

Neymar usou e abusou da ironia ao responder ao presidente do Remo, que o chamou de “vagabundo” após a classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil. Dessa maneira, o atacante postou em suas redes sociais uma foto em um iate com uma legenda de resposta direta a Tonhão.

“Vagabundiando (sic)”, postou o jogador do Santos.

Logo após a partida, que terminou em 1 a 0 para o Peixe, o presidente do clube paraense ofendeu o camisa 10 na zona mista do Mangueirão, após troca de provocações entre o jogador e integrantes da diretoria do Remo.

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“O Santos não precisa disso. Esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele aqui e ainda veio provocar. Então, somos culpados de idolatrar um bando de vagabundos”, disparou Tonhão.

Com a classificação à próxima fase assegurada, Neymar dirigia-se ao vestiário quando foi provocado por um torcedor do Remo que estava na arquibancada do estádio. Dessa maneira, o atacante mandou um beijo para o que seria a esposa do fã do clube paraense.

No entanto, o entrevero entre as partes seguiu para o túnel do acesso ao vestiário, envolvendo jogadores, funcionários e diretores do Remo. A troca de farpas só teve fim com a entrada de Neymar no vestiário do Santos.

Veja o vídeo abaixo

Leitura labial de NEYMAR JR. mandando beijo pra mulher do torcedor do Remo. ℹ️ Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos. pic.twitter.com/qBIDXTvT7L — VELLOSO (@vellosogg) August 5, 2026

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