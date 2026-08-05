Corinthians x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Internacional se enfrentam pela segunda partida da Copa do Brasil, direto da Neo Quimica Arena, em Itaquera. A bola rola nesta quinta (6), às 20h (de Brasília). O Timão precisar virar a página após o revés por 2 a 0 no Beira-Rio, enquanto o Colorado deve apostar na defesa para segurar a onda alvinegra.

Onde assistir

A partida será transmitida pela Prime Video (streaming).

Como chega o Corinthians

O Corinthians vem de um duro revés no Beira-Rio, ocorrido no último domingo (2). A equipe do técnico Fernando Diniz deve vencer por três gols de diferença nos 90 minutos, caso queira seguir adiante. Por outro lado, dois gols forçam a disputa por pênaltis e deixam a responsabilidade para o goleiro Hugo Souza.

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O Timão, no entanto, tem quatro jogadores afastados por lesão. No jogo contra o Athletico, pelo Brasileirão, o atacante Yuri Alberto e o meio-campista Zakaria se lesionaram e a equipe paulista, desse modo, sentiram a ausência de seus jogadores. Além disso, os atacantes Vitinho, que passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo, e Kayke, que se recupera de uma cirurgia de LCA, são outros desfalques.

Como chega o Internacional

Enquanto isso, com o resultado debaixo do braço, o Internacional trabalha arduamente para não ser mais um gaúcho a cair na bacia das almas, como foi o caso do Juventude na última terça-feira (4). Para assegurar a vaga, nesse sentido, a equipe não pode tomar mais do que dois gols, embora esse resultado leve o jogo para os pênaltis.

O Colorado, ainda assim, consegue a vaga com um empate sem gols ou uma derrota por 1 a 0, dentro dos 90 minutos. Por outro lado, o técnico Paulo Pezzolano não deve ter desfalques para o confronto decisivo em Itaquera.

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CORINTHIANS x INTERNACIONAL

Oitavas de Final (volta) – Copa do Brasil

Data e horário: 06/08/2026 (quinta-feira), às 20h (de Brasíla)

Local: Neo Quimica Arena, Itaquera (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Gui Negão (Pedro Raul ou Jesse Lingard). Técnico: Fernando Diniz.

INTERNACIONAL: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Villagra e Alan Patrick; Vitinho, Bernabei e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

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