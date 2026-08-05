Vitória x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a derrota por 2 a 0 na Arena da Baixada, o Leão Baiano precisa vencer por três gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Caso devolva a diferença de dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. O Furacão joga pelo empate ou até por uma derrota por um gol para avançar às quartas.

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Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e GE TV.

Como chega o Vitória

O Vitória usa o fator casa em um aliado para repetir o desempenho que já teve em outras decisões nesta temporada. Muito embora a campanha esteja irregular no Brasileirão, o Rubro-Negro aposta no bom retrospecto em mata-matas para buscar uma remontada.

Na Série A, é o 13º colocado, com 26 pontos, e vem alternando resultados bons e ruins nas últimas rodadas. Desse modo, o momento recente inclui vitória sobre o Vasco, empate com o Botafogo e derrotas para Remo e Palmeiras. Mesmo assim, o torcedor mantém a confiança após eliminar o Flamengo na fase anterior da Copa do Brasil e conquistar o título da Copa do Nordeste sobre o Fortaleza.

Como chega o Athletico-PR

O Athletico-PR, por outro lado, atravessa sua melhor fase na temporada e chega embalado pela campanha no Brasileirão. Terceiro colocado, com 37 pontos, o Furacão faz uma campanha sólida em seu retorno à Série A, sustentada, nesse sentido, por um sistema defensivo consistente.

A equipe de Odair Hellmann, no entanto, apresenta baixas como visitante e busca administrar a vantagem construída em Curitiba. Para o confronto em Salvador, o treinador segue sem o lateral-esquerdo Lucas Esquivel, que continua em recuperação de uma lesão no tornozelo.

VITÓRIA X ATHLETICO-PR (AG. 0-2)

Oitavas de Final (volta) – Copa do Brasil

Data e horário: 06/08/2026 (quinta-feira), às 20h (horário de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Fabiano Souza, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Gabriel Baralhas e Zé Vítor; Matheuzinho (Erick) e Renê. Técnico: Jair Ventura.

ATHLETICO-PR: Santos, Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Gilberto; Jadson, Luiz Gustavo e João Cruz; Mendoza, Viveros e Leozinho. Técnico: Odair Hellmann.

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril e Alex dos Santos (SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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