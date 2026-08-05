Scarpa vive longa espera e segue sem atuar pelo Atlético

Gustavo Scarpa segue aguardando o momento de voltar a defender o Atlético em uma partida oficial. No próximo sábado (8), diante do Remo, pelo Brasileirão, o meia completará 95 dias sem atuar pelo clube. Recuperado da artroscopia realizada no joelho direito, o camisa 10 já está liberado pelo departamento médico, mas ainda não recebeu uma oportunidade do técnico Eduardo Domínguez para retornar aos gramados.

LEIA MAIS: Alan Minda garante vitória do Atlético e vibra: “Isso é Galo”

Desde a lesão, Scarpa ficou fora de 12 compromissos do Galo na temporada. Parte das ausências ocorreu durante o período de recuperação física, enquanto outras aconteceram por decisão da comissão técnica. Mesmo assim, após o retorno, o meia ainda busca recuperar espaço no elenco e espera voltar a participar das partidas na sequência da temporada. Enquanto isso, segue trabalhando normalmente na Cidade do Galo ao lado do restante do grupo.

Scarpa garante que está pronto para voltar

Após o confronto de ida contra o Juventude, pela Copa do Brasil, Scarpa comentou a expectativa pelo retorno e afirmou que já reúne condições de atuar novamente. O meia destacou a satisfação por estar recuperado da cirurgia e reforçou que pretende contribuir com a equipe assim que for acionado.

“Triste pelo resultado, apesar da decisão estar em aberto, mas feliz por estar em condição de novo. Bom demais se recuperar da lesão e ajudar o Galo neste restante de temporada. Todo mundo quando fica um tempo sem jogar, precisa de alguns jogos para se adaptar e pegar ritmo. Mas já estou à disposição, treinei bem, e o pessoal da preparação física trabalhou bem. Espero que logo eu possa ajudar o Galo de alguma forma.”

Questionado sobre um possível diálogo com Eduardo Domínguez a respeito de sua utilização, Scarpa explicou que ainda não houve uma conversa específica sobre o assunto. O meia revelou que o treinador acompanha diariamente sua condição física, porém a definição sobre o retorno ao time permanece sob responsabilidade da comissão técnica.

“Não, não conversei nada. Ele pergunta diariamente como estou me sentindo, nos treinos e tal, mas não passa disso. Ele sabe da minha condição. Independente do tempo que ele decidir me colocar, estou disposto a ajudar. Temos condições de fazer um grande jogo lá em Caxias e voltar com a classificação.”

Com a recuperação concluída, Scarpa permanece como uma das opções para o meio-campo do Atlético. A expectativa agora gira em torno da primeira oportunidade após a cirurgia, enquanto o clube disputa partidas decisivas no Brasileirão e na Copa do Brasil. O retorno do camisa 10 dependerá exclusivamente da escolha de Eduardo Domínguez para as próximas rodadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.