Com golaço de Deossa, Betis vence um alternativo Arsenal

O Betis aproveitou o embalo de uma pré-temporada mais movimentada e derrotou um alternativo time do Arsenal por 3 a 1, nesta quarta-feira (5/8), em amistoso no Optus Stadium, em Dublin, na Irlanda. Foi com direito a golaço (veja abaixo) de Nelson Deossa, alvo do Vasco nesta janela de transferências, e retorno de Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães após disputarem a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Riquelme e Fornals também marcaram para os espanhóis, enquanto Hincapié descontou para os atuais campeões da Premier League. Outros destaques foram o ex-Fluminense Facundo Bernal e o lateral-direito Héctor Bellerín, que atuou contra o Arsenal pela primeira vez desde que deixou o clube, em 2021.

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Betis aproveita melhor preparo na pré-temporada

O caráter da partida era amistoso, é verdade. Mas Arsenal e Betis entregaram um ótimo jogo de futebol, especialmente no primeiro tempo em Dublin. A equipe espanhola, que iniciou a pré-temporada mais cedo e já está “aquecida” após cinco amigáveis, começou melhor, demonstrando mais entrosamento do que os Gunners – disputando apenas seu segundo amistoso. E, através de Riquelme, abriu o marcador logo aos 9′. Fornals cobrou escanteio da esquerda, e o reserva Kepa saiu mal, com o ponta pegando forte para aproveitar o gol vazio.

Com uma escalação alternativa, o Arsenal tentava entrar na partida, mas pecava no capricho final. Não à toa, se pegou desorganizado em contra-ataque e permitiu o segundo do Betis. Nelson Deossa, alvo do Vasco para a temporada, mostrou porque o técnico Manuel Pellegrini não quer autorizar sua saída nesta janela. Jogando improvisado de centroavante, ele marcou um verdadeiro golaço de fora da área, acertando uma pancada de canhota, no ângulo de Kepa, aos 26′.

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Fornals e Deossa brilham

O Arsenal descontou pouco depois, aos 32′. Dono de um forte poderio em bolas paradas, os Gunners fizeram jus ao nome, demonstrando um novo arsenal de jogadas. Numa delas, em escanteio pela esquerda, Hincapié aproveitou a saída errada de Valles para cabecear e descontar: 2 a 1. O dia, porém, era de Fornals, que, além das duas assistências, também deixou o dele. Aos 44′, aproveitou passe de Deossa para, de fora da área, mandar no cantinho de Kepa e ampliar.

Na etapa final, a esperada chuva de substituições no Arsenal, que contou com muitos jogadores na Copa do Mundo e não tinha o elenco inteiro à disposição. Isco, única substituição do Betis até os 70′, quase marcou um golaço de letra, mas Meslier (um dos reforços dos Gunners) fez defesaça. Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli entraram no intervalo, mas, com minutagem limitada, ficaram apenas 30 minutos em campo. Já Gabriel Jesus chegou a ter oportunidades para marcar o segundo, mas não estava com a mira em dia.

Próximos passos

O Arsenal ainda tem mais dois compromissos antes de disputar, contra o Manchester City, a FA Community Shield, troféu que coloca campeão da Premier League vs campeão da FA Cup da temporada anterior. Tal jogo ocorre dia 16 de agosto, às 11h (de Brasília). Antes, porém, a equipe de Arteta disputa a Emirates Cup (torneio amistoso) em jogo único contra o Dortmund (ALE), no domingo (9/8), às 10h, em sua casa. Três dias depois, o amistoso será contra o Como (ITA), também no Emirates Stadium.

O Betis também tem duas partidas antes de estrear oficialmente na temporada, contra a Real Sociedad, dia 21/8, pela primeira rodada de La Liga. Primeiro, no sábado (8/8), enfrenta outra equipe da Premier League: o Bournemouth, às 15h30. No sábado seguinte (15/8), o adversário é a Inter de Milão (ITA), às 14h30.

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