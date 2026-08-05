Memphis Depay passa nos exames e fica perto de renovar com o Corinthians

Memphis Depay passou nos exames médicos e está por uma assinatura de renovar o contrato com o Corinthians. O novo vínculo do jogador holandês com o clube paulista terá duração até a metade de 2028.

Todos os exames realizados pelo atacante tiveram resultado positivo, de acordo com o “ge”. Assim, Timão e Memphis alinham os últimos trâmites para que o clube anuncie a renovação de contrato.

Dessa maneira, a expectativa é o que o jogador compareça à Neo Química Arena nesta quinta-feira (6) para ser “apresentado” à torcida. Em campo, o Corinthians encara o Internacional, às 20h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal por derrota na ida por 2 a 0, no Beira Rio. Triunfo por dois de vantagem leva o jogo para os pênaltis.

Depay passou aproximadamente três horas em um hospital de São Paulo na última terça-feira, para a realização de exames. Nesta quarta, o holandês completou a bateria de avaliações médicas e físicas no CT Joaquim Grava.

Corinthians quer Memphis contra o Rosario

Com o contrato renovado, a comissão técnica deseja ter Memphis Depay apto para jogar diante do Rosario Central, na quinta-feira, dia 13 de agosto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto ocorrerá na Argentina, às 21h30 (de Brasília).

Contratado em setembro de 2024, Memphis Depay tinha compromisso com o Corinthians até o fim de julho. O jogador, no entanto, deixou para definir o futuro após a Copa do Mundo de 2026. Na atual temporada, o camisa 10 disputou 14 jogos pelo Corinthians, marcou um gol e deu assistência. Ele também participou da campanha do título da Supercopa Rei contra o Flamengo, em fevereiro.

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