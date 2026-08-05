Edinho critica influência europeia e defende identidade brasileira

Ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Edinho defendeu que o Brasil preserve sua identidade dentro de campo e criticou a influência crescente do futebol europeu na maneira de jogar da equipe nacional. Ao comentar o momento vivido pela Seleção, em entrevista ao Voz do Esporte, o ex-defensor afirmou que o país não deve abrir mão de suas características, mesmo diante da evolução do futebol praticado no exterior. “No primeiro momento, eu até tentei colocar algumas coisas quando eu fui jogador lá na Udinese (ITA). Mas depois eu vi que era impossível, que eu estava em outro contexto. Eu não poderia levar o meu contexto do futebol brasileiro para lá, porque eu seria minoria e não seria entendido nem compreendido. Com isso, eu me adaptei. A Alemanha, por exemplo, trouxe treinadores para estudar nossos treinamentos, nossa maneira de jogar e levou isso para a cultura deles. Eles evoluíram, assim como os jogadores africanos e europeus evoluíram tecnicamente. O Brasil também precisa continuar evoluindo, mas sem perder aquilo que tem de melhor”, afirmou. LEIA MAIS: Ao Voz do Esporte, Edinho faz desabafo sobre Ancelotti Edinho vê dificuldade para treinador estrangeiro entender o Brasil

O ex-zagueiro, então, voltou a defender que os jogadores brasileiros mantenham as características do futebol nacional quando representam a Seleção. Além disso, afirmou que um treinador estrangeiro tende a reproduzir no Brasil a cultura tática do país de origem.

“Os jogadores brasileiros que atuam na Europa precisam se adaptar ao futebol de lá, mas, quando voltam para a Seleção, têm que jogar como o Brasil joga. Para isso, é preciso alguém que entenda o que é ser brasileiro dentro de campo. Quando você traz um treinador europeu, ele naturalmente vai dirigir a equipe da maneira que conhece. E esse não é o nosso DNA, não é o futebol que a gente quer ver”, concluiu.

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