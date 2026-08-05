Botafogo ainda tem dois alvos no mercado, afirma Franclim

Técnico do Botafogo, Franclim Carvalho abriu o jogo sobre a atuação do clube nesta janela de transferência. O Glorioso ainda não fechou o elenco. A ideia do clube é buscar mais dois nomes no mercado, como revelou o treinador de Miranda do Corvo, nesta quarta-feira (5), no Espaço Lonier, no Media Day do Mais Tradicional.

“Quero buscar dois jogadores, dentro da possibilidade do clube, obviamente. Se não vierem, também fico satisfeito. Temos características muito diferentes nos atletas, que nos permitem apresentar variabilidade de jogo e encarar todos os jogos de forma que nós possamos ajustar fácil o que o adversário pode apresentar ou não”, indicou.

O Botafogo, nesta metade do ano, já anunciou seis atletas. A saber: Warleson (goleiro), Batista (goleiro), Monzón (zagueiro), Paulinho (lateral-esquerdo), Domingos (volante) e Pereira (centroavante). Cinco deles, aliás, podem ser inscritos nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Em contrapartida, Franclim vê o Botafogo com um elenco muito inchado. Por isso, o treinador adianta que alguns futebolistas devem sair do Glorioso. Tucu, Roque e Ythallo, por exemplo, treinam separados do elenco alvinegro. O primeiro, aliás, desperta o interesse do Estudiante de La Plata (ARG). O Mister anda incomodado e externou este pensamento aos jornalistas e setoristas presentes ao Lonier.

“Ainda vai sair gente, garantidamente. Vamos ver quem sai, vamos ver quem chega e se chega alguém, porque mesmo que não chegue ninguém vai ter que sair gente. Eu, honestamente, tenho um elenco muito extenso, eu não gosto, porque eu gosto que os jogadores sintam-se todos valorizados e importantes no processo. Eu não posso ter 28 jogadores de linha, porque senão é impossível eu ser justo com todo mundo”, colocou o lusitano.

O Botafogo volta a campo neste sábado (8), contra o Fluminense, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 22 do Campeonato Brasileiro. Na quinta (13), o Alvinegro sobe o morro e encara mais de 3 mil metros de altitude de Casco. O rival será o Cienciano, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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