São Paulo paga dívida com a Lazio para liberar transfer ban

O São Paulo deu um passo importante para derrubar o transfer ban imposto pela Fifa. Afinal, nesta quarta-feira (5), o clube pagou a dívida com a Lazio pela compra do meia Marcos Antônio e já entrou com uma petição para a retirada da punição e, consequentemente, a liberação para o registro de novos jogadores. Entretanto, a restrição ainda consta no site da entidade.

O Tricolor devia 1,05 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) aos romanos pela primeira parcela da compra do jogador. O clube deveria ter quitado o valor no dia 27 de fevereiro, o que levou a Lazio acionar a Fifa para cobrar a pendência.

Assim que quitou o débito com os italianos, o São Paulo iniciou os trâmites legais para a queda da pena. Aliás, o clube europeu também já recebeu a informação sobre o pagamento e vai peticionar no processo para a retirada do transfer ban.

Dois reforços do São Paulo seguem sem inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF por conta da punição. Assim que ela cair, o clube poderá inscrever o lateral-esquerdo Iago Borduchi e o zagueiro Domingos Duarte. A dupla já assinou contrato, mas aguarda a queda do transfer ban para ser oficializada.

Agora, a tendência é que os dois jogadores fiquem à disposição do técnico Dorival Júnior para o duelo contra o Grêmio, no sábado (8), às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Eles já treinam normalmente com os companheiros no CT da Barra Funda.

A pena imposta pela Fifa passou a valer a partir do dia 21 de julho. Desde então, o Tricolor tentou levantar a verba necessária para efetuar o pagamento.

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