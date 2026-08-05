Real Madrid aumenta proposta e fica mais perto de renovar com Vini Jr

O Real Madrid deu um passo importante para tentar garantir a permanência de Vini Jr. Em reunião realizada nesta quarta-feira (5), o clube apresentou uma nova proposta de renovação, com contrato até junho de 2031, adotando uma postura mais flexível do que vinha mantendo nos últimos anos. A decisão agora depende do atacante brasileiro, mas o encontro foi considerado positivo por todas as partes envolvidas.

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O principal ponto das negociações gira em torno do bônus pela assinatura do novo contrato. Como o vínculo atual termina em junho de 2027, Vini e seus representantes entendem que o jogador merece uma compensação maior, considerando seu peso na equipe e a proximidade do fim do compromisso. Desta vez, o Real Madrid demonstrou disposição para aumentar esses valores.

Além do salário anual, o novo acordo prevê uma série de incentivos financeiros. O atacante passará a receber o teto salarial do elenco, fixado pelo presidente Florentino Pérez em 20 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 119 milhões). No entanto, a remuneração total será ainda maior graças a bônus pela assinatura do contrato, premiações por metas individuais e cláusulas de fidelidade previstas no vínculo.

O modelo segue a mesma linha da renovação assinada em 2023, mas com um reajuste significativo no bônus de assinatura. Na ocasião, Vini passou a receber 13 milhões de euros anuais, valor que aumentou com bonificações e premiações, como a conquista do prêmio The Best da Fifa, chegando a cerca de 18,5 milhões de euros por temporada. Mesmo antes de um novo acordo, o brasileiro ainda tem valores a receber referentes à renovação anterior.

Sinal positivo

A nova postura do Real Madrid foi bem recebida pelo staff do jogador. Se antes as conversas eram marcadas por diferenças entre as partes, agora existe um clima de maior confiança para que um entendimento seja alcançado nas próximas semanas.

Nos bastidores, a diretoria também entende que manter Vini Jr é financeiramente mais vantajoso do que buscar um substituto no mercado. Além da importância técnica, o clube considera que, aos 26 anos, o brasileiro ainda possui grande potencial de crescimento e valorização.

Arsenal está de olho em Vini Jr

O avanço nas negociações também reduz o interesse de outros clubes. O Arsenal acompanha a situação há meses, mas ainda não apresentou proposta oficial ao Real Madrid nem ao jogador. A tendência é que os ingleses só avancem caso a renovação não seja concretizada.

Enquanto o futuro segue em discussão, Vini Jr já retomou os treinamentos em Valdebebas para a temporada 2026/27. Além disso, José Mourinho, novo técnico da equipe, também participa do processo de convencimento. Isto porque o português manteve contato direto com o atacante durante as férias para reforçar sua importância no projeto esportivo do clube.

Por fim, Real Madrid e Vini Jr demonstram estar mais próximos de um acordo. Agora, a palavra final sobre a renovação até 2031 está nas mãos do camisa 7.

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