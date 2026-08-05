Cruzeiro anuncia atacante Wesley, do Al-Nassr

O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira (5) a contratação do atacante Wesley, que pertence ao Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O jogador, de apenas 21 anos, chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao fim do contrato.

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Wesley chegou ao clube do Oriente Médio em 2024, quando foi vendido pelo Corinthians por aproximadamente 20 milhões de dólares (R$ 110 milhões no câmbio da época) fixos, além de 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões) em bônus por metas alcançadas. Aliás, ele tem vínculo com os árabes até 2028.

Nos primeiros seis meses de 2026, esteve emprestado à Real Sociedad, da Espanha. Pelo clube basco, disputou apenas cinco jogos, mas não marcou nenhum gol.

O atacante, cria da base do Corinthians, é a quarta contratação do Cruzeiro anunciada nesta janela de transferências. Anteriormente, a Raposa já confirmou o lateral-esquerdo Gabriel Rojas, o volante Zé Lucas e o atacante Gabriel Pec.

Entretanto, o Cabuloso anunciará, pelo menos, mais dois jogadores. Afinal, encontram-se em Belo Horizonte os atacantes João Costa e Lucho Rodríguez, que também chegam ao clube mineiro por empréstimo de um ano e opção de compra.

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