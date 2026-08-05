Monaco x Getafe: escalações e onde assistir

O Monaco recebe o Getafe nesta quinta-feira (6), no Estádio Louis II, em mais um amistoso de preparação para a temporada 2026/27. A partida será o quarto compromisso de Filipe Luís à frente da equipe francesa e representa mais uma oportunidade para o treinador ajustar o elenco e consolidar seu estilo de jogo.

Apesar de ambos terem encerrado a última temporada na sétima colocação de seus respectivos campeonatos, os cenários são diferentes. Enquanto o Getafe utiliza a pré-temporada para integrar reforços e manter a competitividade da equipe comandada por José Bordalás, o Monaco busca evoluir seu desempenho coletivo e corrigir as fragilidades defensivas que marcaram a campanha anterior.

Onde assistir

A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil.

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Como chega o Monaco

O clube do Principado passou por mudanças importantes no elenco. Entre os reforços estão o lateral Flávio Nazinho, ex-Cercle Brugge, o meia Mathys Detourbet, emprestado pelo Manchester City, o atacante Matthis Abline, contratado junto ao Nantes, e Ansu Fati, adquirido em definitivo após o Monaco exercer a opção de compra junto ao Barcelona.

Ao mesmo tempo, a equipe perdeu peças relevantes. O lateral Caio Henrique deixou o clube para defender o Ajax após seis temporadas e 39 assistências pelo Monaco. Outro nome de saída é Maghnes Akliouche, que está muito próximo de acertar com o PSG em uma negociação estimada em cerca de 50 milhões de euros. Na última temporada, o meia participou diretamente de 20 gols, com oito tentos marcados e 12 assistências.

Como chega o Getafe

Por outro lado, no Getafe, a principal novidade é a chegada de Martín Satriano. Contratado em definitivo junto ao Lyon, o atacante uruguaio começou a pré-temporada em alta, marcando gols nos dois primeiros amistosos disputados pela equipe. No gol, David Soria renovou contrato até 2030 e segue como titular absoluto.

A defesa continua tendo Djené como principal referência, ao lado de Abdel Abqar, Sebastián Boselli e Zaid Romero. Já no meio-campo, a principal baixa é Mauro Arambarri, negociado com o River Plate após se destacar na última edição de La Liga. Para suprir essa ausência, Ramón Terrats, contratado junto ao Villarreal, e Mario Martín devem assumir papel de maior protagonismo no setor.

Monaco x Getafe

Amistoso Internacional

Data e horário: quinta-feira, 06/08/2026, às 15h (de Brasília).

Local: Estádio Louis II, em Mônaco.

Monaco: Philipp Kohn; Jordan Teze, Thilo Kehrer, Wout Faes e Flávio Nazinho; Denis Zakaria, Lamine Camara e Aleksandr Golovin; Ansu Fati, Takumi Minamino e Folarin Balogun. Técnico: Filipe Luís.

Getafe: David Soria; Djené, Sebastián Boselli, Abdel Abqar e Andrés García; Yvan Neyou, Mario Martín e Ramón Terrats; Juanmi, Christantus Uche e Martín Satriano. Técnico: José Bordalás.

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