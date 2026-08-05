Benfica x Hearts: onde assistir, escalações e arbitragem

O Benfica recebe o Hearts nesta quinta-feira (6), às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Liga Europa. O confronto marca o início de mais uma etapa da caminhada do clube português em busca de uma vaga na fase de liga da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Band (TV aberta) e na CazéTV (YouTube).

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Como chega o Benfica

O Benfica vive um cenário mais positivo. No último amistoso antes da estreia oficial, goleou o St. Gallen e ganhou confiança para iniciar a temporada. O objetivo agora é construir uma vantagem em casa antes da partida de volta, evitando repetir o sufoco vivido na fase anterior da competição.

O retrospecto diante de clubes da Escócia também favorece os portugueses. Em 14 confrontos, o Benfica perdeu apenas três vezes, todas como visitante e diante do Celtic.

Para o duelo desta quinta, Marco Silva pode promover algumas novidades entre os titulares. Schjelderup, Prestianni e o zagueiro Tomás Araújo, que assumiu recentemente a braçadeira de capitão, têm boas chances de começar a partida.

Como chega o Hearts

O time escocês garantiu vaga nas competições europeias após terminar a última edição do Campeonato Escocês na segunda colocação, brigando pelo título até a rodada final. No entanto, o momento da equipe é bem diferente.

O Hearts chega pressionado após ser eliminado ainda na fase classificatória da Champions. O time sofreu duas derrotas para o Sturm Graz e caiu com um placar agregado de 6 a 0. Além disso, estreou no Campeonato Escocês com derrota por 2 a 1 para o Aberdeen.

Por fim, o Hearts aposta em uma postura mais cautelosa para tentar manter a disputa aberta e decidir a classificação diante de sua torcida no confronto de volta.

Benfica x Hearts

Fase preliminar da Liga Europa 2026/27

Data e horário: quinta-feira, 06/08/2026, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica: Trubin; Bah, António Silva, Lenglet e Dahl; Barreiro, Barrenechea, Rafa Silva, Sudakov e Kaminski; Pavlidis. Técnico: Marco Silva.

Hearts: Reus; Milne, Findlay, McEntee e Altena; Miller, Spittal, Mendy e Kerjota; Ba-Sy e Cláudio Braga. Técnico: Wouter Vrancken.

Árbitro: Marian Barbu (Romênia).

Auxiliares: Mircea Mihail Grigoriu (Romênia) e Imre Laszlo Bucsi (Romênia).

VAR: Catalin Popa (Romênia).

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