Vasco defende legalidade da venda da SAF após notificação de agência

O Vasco respondeu a notificação da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) sobre o processo de negociação da SAF do clube. O Cruz-Maltino emitiu um ofício, nesta quarta-feira (5/8), defendendo o trâmite com o investidor Marcos Lamacchia. A informação inicial foi do “ge”.

O Cruz-Maltino afirma que a negociação com o empresário não infringe regra alguma do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), o fair play financeiro lançado pela CBF neste ano. O posicionamento do Vasco acontece em meio à pressão externa do Flamengo.

O Rubro-Negro, afinal, aponta o fato de o pai de Marcos, José Lamacchia, ser fundador da Crefisa, membro do Conselho Deliberativo do Palmeiras, e marido da presidente do clube paulista, Leila Pereira. Diante disso, argumenta que o modelo de fair play financeiro veda que “qualquer pessoa, física ou jurídica, detenha, direta ou indiretamente, controle ou influência significativa sobre mais de um clube”.

Como o processo está no início, a ANRESF ainda não definiu se há irregularidade. As etapas incluem coleta de dados (fase atual), análise documental, audiência, julgamento e eventual recurso ao plenário.

Recentemente, o advogado de Lamacchia, André Sica, garantiu compra da SAF do Vasco. Além disso, ele assegurou que vai atender a eventuais sugestões da CBF e ainda descreve processo do Flamengo como “desarrazoado”.

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