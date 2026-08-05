ASSINE JÁ!
Jogada10

Vasco defende legalidade da venda da SAF após notificação de agência

Vasco defende legalidade da venda da SAF após notificação de agência
Vasco defende legalidade da venda da SAF após notificação de agência -

O Vasco respondeu a notificação da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) sobre o processo de negociação da SAF do clube. O Cruz-Maltino emitiu um ofício, nesta quarta-feira (5/8), defendendo o trâmite com o investidor Marcos Lamacchia. A informação inicial foi do “ge”.

O Cruz-Maltino afirma que a negociação com o empresário não infringe regra alguma do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), o fair play financeiro lançado pela CBF neste ano. O posicionamento do Vasco acontece em meio à pressão externa do Flamengo.

O Rubro-Negro, afinal, aponta o fato de o pai de Marcos, José Lamacchia, ser fundador da Crefisa, membro do Conselho Deliberativo do Palmeiras, e marido da presidente do clube paulista, Leila Pereira. Diante disso, argumenta que o modelo de fair play financeiro veda que “qualquer pessoa, física ou jurídica, detenha, direta ou indiretamente, controle ou influência significativa sobre mais de um clube”.

Como o processo está no início, a ANRESF ainda não definiu se há irregularidade. As etapas incluem coleta de dados (fase atual), análise documental, audiência, julgamento e eventual recurso ao plenário.

Recentemente, o advogado de Lamacchia, André Sica, garantiu compra da SAF do Vasco. Além disso, ele assegurou que vai atender a eventuais sugestões da CBF e ainda descreve processo do Flamengo como “desarrazoado”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas