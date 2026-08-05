RB Salzburg x Pafos: escalações e onde assistir

Salzburg e Pafos se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 15h (de Brasília), na Red Bull Arena, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Liga Europa 2026/27. O time austríaco tenta aproveitar o fator casa para abrir vantagem, enquanto os cipriotas chegam confiantes após uma classificação emocionante na fase anterior.
Onde assistir
A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil.
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Como chega o RB Salzburg
O Salzburg iniciou a temporada 2026/27 em alta. A equipe venceu o Oberwart por 7 a 1 pela Copa da Áustria e, na estreia do Campeonato Austríaco, superou o Hartberg por 1 a 0. Os resultados mantêm o clube em um bom momento e reforçam a confiança do elenco para o início da campanha europeia. Jogando em casa, os austríacos tentam aproveitar a sequência positiva para abrir vantagem antes do duelo de volta.
Para o confronto, o técnico Danny Röhl ganha reforços importantes. O zagueiro John Mellberg e o lateral Stefan Lainer voltaram a ficar disponíveis após se recuperarem de problemas físicos. Em contrapartida, o atacante Adam Daghim deixou o clube nesta janela de transferências e não faz mais parte do elenco. Karim Konaté segue como principal referência ofensiva da equipe.
Como chega o Pafos
O Pafos chega motivado após uma classificação marcante na fase anterior da Liga Europa. Depois de perder por 2 a 0 para o Hajduk Split, na Croácia, o time reagiu em casa, devolveu o placar e garantiu a vaga na prorrogação. Apesar da boa campanha recente, o clube ainda busca melhorar seu desempenho como visitante em competições europeias e sabe que terá um desafio complicado diante de um dos principais clubes da Áustria.
O técnico Ricardo Sá Pinto aposta na manutenção da base que eliminou o Hajduk. O brasileiro Biel, destaque da equipe, deve comandar o ataque ao lado de Lele e João Correia. Entre os desfalques confirmados estão o goleiro Charalambos Kyriakidis e o atacante Jajá, ambos lesionados. O recém-contratado Nicolas Moumi Ngamaleu também não estará disponível para esta fase da competição.
RB Salzburg x Pafos
Fase preliminar da Liga Europa 2026/27
Data e horário: quinta-feira, 06/08/2026, às 14h (de Brasília).
Local: Red Bull Arena, em Salzburg, na Áustria.
RB Salzburg: Zawieschitzky; Veratschnig, Boma, Zabransky e Schmid; Diabaté, Barry; Redzic, Diakité, Vertessen; Karim Konaté. Técnico: Danny Röhl.
Pafos: Majecki; Bruno, Goldar, Luiz, Ioannou; Quina, Sunjic, Guga; João Correia, Biel e Lele. Técnico: Ricardo Sá Pinto.
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