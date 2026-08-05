Internacional tem desfalque para Copa do Brasil; veja relacionados

O técnico Paulo Pezzolano ganhou um desfalque importante para o duelo contra o Corinthians nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O volante Villagra relatou dores na coxa esquerda e não será relacionado pelo Internacional.
O atleta não esteve presente nas últimas atividades do Colorado e, dessa forma, fica fora do confronto contra o Timão. Aliás, ele também não terá condições de jogo para o próximo domingo (9), quando os gaúchos visitam o Palmeiras, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro.
O Inter embarcou para São Paulo na tarde desta quarta-feira (5), onde ficará até a próxima segunda por conta das duas partidas. Dessa maneira, a lista de relacionados vale para ambos os compromissos. A única ausência fica por conta do zagueiro Félix Torres, que pertence ao Corinthians e não poderá atuar nesta quinta por questões contratuais.
Inter tem outros desfalques para a partida
Aliás, Pezzolano também não poderá contar com os volantes Benjamin e Thiago Maia, em fase final de tratamento de lesões. Assim como o atacante João Victor, que também se recupera de um problema físico.
Outra baixa importante é o goleiro Rochet, que passou por uma cirurgia na última terça-feira para corrigir uma hérnia de disco. O uruguaio não tem previsão de retorno aos campos.
Por outro lado, Aguirre retorna aos relacionados após a negociação frustrada com o Rosario Central. O lateral-direito não passou nos exames médicos e retornou ao elenco colorado.
Dessa maneira, um provável Internacional contra o Corinthians deve ter: Matheus Cunha; Vitinho, Maripan, Mercado, Juninho (Paulinho) e Matheus Bahia; Bruno Gomes, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero e Bernabei.
O Inter tem uma boa vantagem no jogo de volta da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pode perder por um gol de diferença que avança às quartas de final. Uma derrota por dois gols leva a partida para os pênaltis.
Veja os relacionados do Internacional:
Goleiros: Anthoni, Filipe Sírio e Matheus Cunha
Zagueiros: Félix Torres, Juninho, Maripán, Mercado e Pedro Kauã
Laterais: Aguirre, Bernabei, Bruno Gomes, Matheus Bahia e Luiz Felipe
Volantes: Bruno Henrique, Paulinho e Ronaldo
Meias: Alan Patrick, Allex, Cabele e João Kempes
Atacantes: Alerrandro, Carbonero, Gabriel Vinicius, João Bezerra e Vitinho
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